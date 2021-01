Scomparso da 24 ore: si cerca Gualberto, 43enne di Orio al Serio

Dalla mattina di giovedì 31 dicembre è scomparso non dando notizie di sé Gualberto Dovere, 43 anni di Orio al Serio.

Si è allontanato dal suo appartamento di Orio al Serio e non ha più fatto rientro. Non ci sarebbe nessun motivo particolare per spiegare questo allontanamento volontario.

Gualberto è alto circa 1.70, di corporatura media, indossa un piumino blu.

Se qualcuno lo avesse visto o ha notizie può contattare i carabinieri di Bergamo.