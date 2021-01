L’oroscopo green: alloro allo Scorpione, grano per la Bilancia e palma ai Gemelli

Il 2020 è alle spalle, sepolto da una vangata di terra. Il nuovo anno sarà un anno di rinascita per tutti, anche se richiederà impegno e una svolta nelle abitudini di tutti. Perché occorre seminare, innaffiare, accudire una pianta prima che fiorisca in tutto il suo splendore. Bergamonews ha deciso così di offrirvi il primo oroscopo green.

Se dalla natura si deve ripartire, che si parta dalla terra. Come sempre ci sono segni e piante più favorite, ma non disperate: gli astri influiscono e si dedicano nel corso dell’anno a quanti con determinazione e volontà non cedono, sotto il solo cocente o le tempeste più avverse, nel perseguire i proprio obiettivi.

E per i più scettici ricordiamo di iniziare l’anno con il sorriso. Come diceva la nonna: cuor contento, il ciel aiuta. Buon orto a tutti.

Ariete, 21 marzo – 19 aprile

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. (Charles Darwin)

L’anno della completezza – fiore: rosa

Per la sua struttura a forma rotonda – sin dai tempi antichi il cerchio è stato considerato un modo per definire la perfezione – la rosa rappresenta la completezza.

Sarà l’anno di numerosi progetti che si completano, ma fate attenzione per altri dovete ancora mettere testa e cuore per portarli a termine e il 2021 non vi basterà. Vi definiscono difficili, sarà che con quelle corna dimostrate a volte molta testardaggine. Le stelle invece vi guardano per la vostra vera anima che oscilla sempre perplessa nell’indecisione. Il tempo che vi troverete davanti è ricco di grandi conferme professionali. “Ha capacità ma non si impegna” è un detto che non fa per voi. Quest’anno rappresenta una svolta: dimostrerete a tutti il vostro valore e le vostre doti. Per chi vive in coppia ci sono progressi, per chi è alla ricerca l’estate vi vedrà sbocciare nella passione.

Toro, 20 aprile – 20 maggio

Primo proposito, rinnovabile 365 giorni all’anno: commettere errori di felicità. (Massimo Bisotti)

L’anno dell’amore – fiore: acacia

Nel linguaggio dei fiori e delle piante, l’acacia dai fiori bianchi simboleggia l’amore platonico e la speranza che l’amore sia ricambiato mentre l’acacia dai fiori gialli, conosciuta come mimosa, simboleggia il pudore.

Dimenticatevi il secondo simbolo, il pudore non vi appartiene per il 2021. Nel nuovo anno vi aspetta la fioritura di un nuovo amore. L’arena della vita vi riserva sempre sorprese. Se avete chiuso il 2020 con un po’ di nostalgia per l’amore, sappiate che il 2021 è pronto a ricompensarvi. Sarà una fiamma che arde, attenti a non scottarvi. Ma è inutile dirvelo, la passione vi travolgerà. Il campo professionale vi offrirà non poche occasioni per realizzarvi, fuori dai vostri soliti margini raccoglierete palme e premi, oltre a tante soddisfazioni. Fate attenzione al denaro: il 2021 per voi è senza limiti e senza misure, ma non compromettetevi troppo con gli strozzini.

Gemelli, 21 maggio – 20 giugno

Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno. (Antonio Gramsci)

L’anno dell’armonia – pianta: la palma

La palma evoca il simbolo della bellezza e dell’armonia, oltre che della fecondità, dato il gran numero di vivande che offrono le sue varie specie.

La palma è anche il simbolo del trionfo, al festival del cinema di Cannes la consegnano come massimo premio. Per voi, cari Gemelli, il 2021 sarà l’anno della bellezza e dell’armonia. Ciò che avete costruito attorno a voi nelle relazioni apparirà come una singolare e magica orchestra. Affiatata e ben amalgamata.

Un antico proverbio arabo sostiene che “non mangia datteri chi semina datteri”. Ossia: chi decide di piantare palme da dattero assicura il guadagno alle generazioni future, in quanto la pianta fruttifica solo 100 anni dopo la semina. Per voi non sarà così, godrete anche delle fatiche (immense) superate nel 2020. A voi la gioia del trionfo.

In amore potreste riservare sorprese e decidere di investire con il cuore su una persona che da tempo vi è a fianco, ma avete sempre allontanato. Se vivete in coppia: tirate fuori quella bottiglia di bollicine che avete messo in fresco!

I soldi? Semplice denaro che scivola nelle mani, voi investite in altro.

Cancro, 21 giugno – 22 luglio



La domanda più persistente e urgente della vita è: “Cosa stai facendo per gli altri?” (Martin Luther King Jr.)

Un anno intenso – fiore: gladiolo

Il suo nome, gladiolus, le fu attribuito da Plinio il Vecchio e, deriva dal termine latino gladiolum che significa piccola spada, dovuto alla forma delle foglie che, essendo sottili e allungate, assomigliano alle spade corte usate dall’esercito romano che al tempo dei romani venivano chiamate gladio.

Mettete pure a tacere le armi, care e cari Cancro. La piccola spada del gladiolo vi serve solo per tagliare il nastro di questo anno che sarà ricco di soddisfazioni. Un’Olimpiade di felicità. Sarà l’anno della mietitura. Già dai primi mesi dell’anno potrebbe affacciarsi una nuova possibilità di lavoro. Saprete far fruttare i vostri risparmi e investimenti. In amore spalancate il libro della favole, è tempo di una pagina bianca per scrivere la vostra. Che sia un vecchio ritorno di fiamma o una nuova freccia di Cupido, poco importa, l’amore non ha metri di misura. Come un vaso di Pandora estrarrete idee, progetti, proposte e piani da far impallidire tutti per la vostra creatività. Ora sistematevi per l’ultima volta l’abito: è tempo di salire sul podio a ritirare ciò che meritate. Buon 2021!

Leone, 23 luglio – 23 agosto

La vita è fatta per essere vissuta, non per essere risparmiata. (D. H. Lawrence)

L’anno dello splendore – fiore: girasole

Il girasole è simbolo di felicità e perseveranza in amore, oltre al suo significato più classico di energia e vivacità.

Saturno non bussa, entra direttamente nel vostro segno che lo vernicia di ammirazione e di splendore. L’oro e il giallo si alterneranno come colori pronti a tingere di ottimismo le pareti delle vostre giornate. Professionalmente sarete soddisfatti come certi pugili a fine combattimento, sfiniti ma pur sempre vincitori. Avrete tempo anche per il volontariato e per certe battaglie sociali che vi stanno a cuore, inutile dire che sarete sulle barricate giuste.

Non vi stupite, ma dopo tanto Sad (sesso a distanza) vi lancerete in avventure passionali da far tremare i polsi a Venere, cedere con gioia al fascino della divisa che sia un pompiere o un maresciallo. Avrete voglia di evadere e gli astri vi esaudiranno con fughe mitologiche, spassose gite fuori porta e viaggi stupefacenti (Alt! È l’anno green, ma dimenticatevi l’erba ndr).

Vergine, 24 agosto – 22 settembre

La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa. (Woody Allen)

L’anno del sorriso – fiore: Dalia

Colorata e scenografica, la Dalia esprime valori positivi, come l’ammirazione, riconoscenza ed eleganza.

Le sfide vi hanno sempre affascinato e il 2021 non manca certo di proporvele. Non abbattetevi, ma indossate il vostro sorrido migliore per affrontare una serie di situazioni che vi vedranno vincitori. A volte eroi. Per questo otterrete ammirazione in campo lavorativo dove potrebbero prospettarvi un nuovo progetto o impegno.

In amore vi sentirete in sella pronti ad affrontare un percorso ad ostacoli, sangue freddo e molta, molta calma. Il trofeo è laggiù che vi aspetta accanto ad una calda tazza di tè e agli elogi del bel mondo. Se siete in coppia, le stelle prevedono che dovrete scegliere se preferite la vaniglia o la panna ad accompagnare la vostra torta nuziale.

Per quanto riguarda le finanze: è tutto sotto controllo anche grazie alla vostra brillantissima capacità di tenere i conti.

Bilancia, 23 settembre – 22 ottobre

Ad ogni commiato ti amerò disperatamente. (Natalia Ginzburg)

L’anno della rinascita – pianta: il grano

Il chicco di grano è simbolo di rinascita, segno di speranza e di futuro. La spiga di grano è emblema della primavera, della natura che si risveglia, che vince il buio e l’immobilità dell’inverno e dunque la morte.

Ammettiamolo, care Bilancia. Negli anni scorsi eravate in vetta, ma in equilibrio precario. Oggi siete chiamati a nuova vita, alla svolta. Sappiate solamente che il tempo passato lassù vi è servito per guardare orizzonti lontani, mete che volete raggiungere, traguardi che avete agognato. In campo professionale quindi sarete chiamati a raccogliere i frutti della vostra semina. Sono riconoscimenti anche alla bella persona che siete. Il 2021 vi può chiamare anche ad incamminarvi in nuovi sentieri, vedrete che avrete gratificazioni e premi.

In questi campi di rinnovo trova spazio anche l’amore. Se siete alla ricerca: ora sapete chi volete accanto. Se siete in coppia: godrete della solidità del vostro rapporto.

Scorpione, 23 ottobre – 21 novembre

Chi combatte rischia di perdere, chi non combatte ha già perso. (Bertolt Brecht)

L’anno del trionfo – pianta: alloro

Nel linguaggio dei fiori e delle piante l’alloro è considerato il simbolo della potenza, della vittoria e della gloria ed essendo una pianta sempreverde è anche simbolo di immortalità.

Ora, non sarete Cesare che torna a Roma trionfante dalle guerre vinte, ma poco ci manca. Questo anno che si affaccia non nasconderà di certo riconoscimenti professionali, lauti compensi e gratificazioni pubbliche. Non siete tipo che mette in mostra i trofei, ma fate spazio alla mensola sopra il camino: servirà per Giove!

C’è anche Venere che si presenta elegante nell’annunciare storie d’amore, dardi di cuore, battaglie sotto le lenzuola. Insomma: godetevela. Ah, c’è anche chi convolerà a nozze. Ma questo lo sapevamo, senza le stelle. Sposarsi è facile: basta dire sì. (cit. dal film “Quattro matrimoni e un funerale”).

Sagittario, 22 novembre – 21 dicembre

La vita non è altro che un brutto quarto d’ora, composto da attimi squisiti. (Oscar Wilde)

L’anno della novità – fiore: tulipano

Il tulipano è il fiore che più di tutti simboleggia l’amore e la sua nascita è legata ad un’antica leggenda persiana che racconta proprio di una delusione sentimentale. Il nome tulipano deriva dal turco ‘tullband’ che significa turbante, probabilmente per via della sua caratteristica forma.

Il 2021 per voi sarà come il cambio armadi per una stagione importante della vostra vita. Sarà un tempo dedicato a una rivoluzione che cova in voi, in una ristrutturazione che riguarda la vostra persona, in una nuova vita che vi vede protagonisti assoluti. È un anno ricco di novità. Dodici mesi di nuove relazioni che vi spalancano ad un mondo nuovo che vi affascina e suscita in voi interesse.

Sarete chiamati a prendere decisioni importanti, la ragione vi aiuterà, ma a volte sarà il cuore – così sottovalutato – a venirvi incontro. Con partner andrà tutto a gonfie vele, per chi è sigle si prepari ad imbarcarsi in una regata dove la passione e il sesso pruriginoso calmeranno le acque che Mosè sembrerà un dilettante.

Per i denari, non preoccupatevi, è l’anno in cui dovrete solamente passare all’incasso.

Capricorno, 22 dicembre – 19 gennaio

La vita è una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà. (Dario Fo)

L’anno della liberazione – fiore: l’elleboro

L’elleboro rappresenta il fiore sacro a Dio ma, nel corso dei secoli, visto l’effetto che la pianta essiccata procurava sulle persone, ha assunto anche il significato di liberazione da un dolore o da uno stato di angoscia e dunque rinascita.

C’è un vaccino potentissimo di cui conoscete le capacità: l’amore. È proprio questo sentimento che vi ha permesso di affrontare le tante prove del 2020, ma è anche la gerla dalla quale trarrete gioia per vivere nel 2021. Se siete single questo sentimento si affaccerà nella vostra vita con tutta la sua nobiltà, se siete in coppia vivrete momenti di pura intesa che vi spalancheranno il cuore.

Ci sarebbe la questione professionale: sarete abili in nuovi compiti e taglierete con orgoglio impegnativi traguardi. Siate parsimoniosi con il denaro, ma non troppo: va speso e goduto.

Acquario, 20 gennaio – 19 febbraio

Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. (François de La Rochefoucauld)

L’anno dell’abbondanza – Pianta: melograno

Il Melograno è simbolo di abbondanza. I tanti grani dolci e succosi che si trovano dentro il frutto (gli arilli) rappresentano ricchezza, fertilità, prosperità. Il suo colore rosso è associato al sangue, con un significato di vitalità, passione, energia.

Trombe e tappeti rossi, drappi d’oro e gigli: il 2021 è l’anno trionfale per i vostri investimenti. Si segnala nel vostro segno la presenza costante di Giove (che predilige i nati nella terza decade) e l’inizio dell’era dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno non potrà di certo lamentarsi! In campo professionale sarete benedetti dalle stelle: raccoglierete molte soddisfazioni. Ottimi rendimenti per i vostri investimenti e nuovi cantieri vi aspettano. In amore sarete vincitori. Avrete tutto ciò che desiderate. Godetevi questo meraviglio anno.

Pesci, 20 febbraio – 20 marzo

Non puoi trovare pace evitando di vivere. (Virginia Woolf)

L’anno della saggezza – fiore: iris

L’iris è un simbolo di fiducia, sincerità e saggezza. È il trionfo della verità ed è legato alla comunicazione di un messaggio positivo. Il suo nome deriva dal greco e richiama l’arcobaleno e la mitologia.

Cari Pesci, che dire: se la Terra sussulta e chiama l’umanità a nuova vita, non dimenticate che il nostro pianeta è circondato dalle acque – ricopre il 71 per cento della superficie terrestre – e dove voi sguazzate con pieni poteri. Il 2021 sarà l’anno per porre delle basi serie per costruire gran parte della vostra esistenza. Diciamo la struttura portante per i prossimi anni. Vi richiederà impegno, anche da un punto di vista professionale, ma ci sono margini e possibilità che vi si chieda un nuovo e prestigioso ruolo. Ruolo al quale saprete essere all’altezza come sempre. L’amore? Per voi non è mai uno solo. A volte si incastrano, a volte sfuggono: per i prossimi dodici mesi ne avrete da vivere tanti quanti le pagine di un calendario giornaliero. Vive l’amour!