Ed eccoci finalmente nell’anno nuovo: il 2021? Come inizia sul fronte del tempo? Ce lo dice Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un’area di bassa pressione raggiunge l’Europa occidentale determinando, dopo la pausa di giovedì, un peggioramento anche sulla Lombardia. Tempo perturbato anche sabato con il minimo depressionario che stazionerà per 48 ore in una posizione favorevole a precipitazioni diffuse sulla nostra regione. Un’attenuazione dei fenomeni è attesa per domenica anche se le nubi continueranno ad interessarci ma con fenomeni in esaurimento.

Venerdì 1 gennaio 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso per tutta la giornata con precipitazioni diffuse. Nel corso della mattina piogge su pianure dell’est regione con neve sopra i 400/600 metri su Prealpi orientali. Su centro-ovest regione possibili nevicate sino in pianura, più probabili e con accumulo ad ovest. Su Alpi e Prealpi centro-ovest neve inizialmente debole sopra i 400-600 metri in intensificazione dalla tarda mattina a partire dalle Prealpi. Su Appennino neve sino a fondovalle. Nel pomeriggio-sera ancora perturbato con piogge su pianure del centro-est regione e possibili nevicate ancora sino in pianura su ovest regione, soprattutto area sud-occidentale mentre tenderà a pioggia su alte pianure occidentali. Neve su Appennino sino a fondovalle e su Alpi e Prealpi sopra i 300/700 metri.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 1° dell’ovest e i 6° dell’est. Minime in sensibile aumento e comprese tra 0° e 2°C.

Sabato 2 gennaio 2021

Tempo Previsto: molto nuvoloso ovunque con piogge su tutta la regione e neve sopra i 600/1000 su Alpi e Prealpi e sopra i 400/700 metri su Appennino.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 2° dell’ovest e gli 8° dell’est. Minime in aumento e comprese tra 0° e 5°C con valori maggiori sull’est della regione.

Domenica 3 gennaio 2021

Tempo Previsto: la notte ancora qualche residua precipitazione ma in esaurimento. In giornata ancora nubi ma senza precipitazioni con tendenza ad aperture su area Alpina e Prealpina.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 2° e 7° con valori più bassi nell’area di sud-ovest e in crescendo verno nord-est. Minime in lieve calo e comprese tra 0° e 3