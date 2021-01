Incidente a Bergamo nella notte: una giovane vittima

Alle 2 della notte di Capodanno un grave incidente ha funestato le strade cittadine. In via Carducci a Bergamo un giovane di 26 anni è morto nell’auto protagonista del sinistro. E un altro ragazzo, ventunenne, è rimasto ferito, in modo lieve, e, soccorso dai sanitari dell’Areu, è stato portato all’ospedale Papa Giovanni.

Sul posto, per verificare come si è verificato l’incidente, gli agenti della Questura.

Seguono aggiornamenti