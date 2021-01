Disagi nell’erogazione di energia elettrica, “I black out si risolvono con più personale”

Quanto accaduto in questi giorni alla rete elettrica della provincia di Bergamo, costellata di black out anche prolungati dalle valli alla Bassa, rispecchia una situazione aziendale in Enel bisognosa di investimenti indirizzati a infrastrutture e nuove assunzioni.

“Le ultime nevicate a cavallo del nuovo anno, con i conseguenti disagi nella fornitura dell’energia elettrica a famiglie e attività, – sostiene Carlo Varinelli, Segretario generale Flaei Cisl Bergamo – evidenziano l’urgenza di investire per rinnovare una rete elettrica spesso obsoleta e nel contempo per dare linfa vitale agli organici mediante pronte assunzioni”.

“In questi giorni – continua Varinelli – i numero dei lavoratori chiamati ad intervenire ai guasti è sottodimensionato rispetto alle richieste. Va da sé che in casi di

emergenza i disagi diventano ingestibili non per cattiva volontà bensì per carenze effettive di organico”.

Iniezioni di personale sono anche il presupposto per esercitare un’azione di manutenzione ordinaria in un contesto territoriale, come quello della Bergamasca, assai variegato nella sua morfologia. Se l’azione ordinaria è supportata da un’opportuna capacità di risposta in termini di risorse umane, anche in frangenti emergenziali la risoluzione del disagio potrà essere più efficace ed efficiente.

Il sindacato degli elettrici della Cisl Bergamo, anche sulla base degli ultimi eventi, fa notare che i forti disagi subiti e le interruzioni di energia elettrica non sono casi eccezionali bensì accadono con preoccupante frequenza e spesso anche non in situazioni di grave emergenza.

“Anche ordinarie perturbazioni – riprende Varinelli – provocano interruzioni molto prolungate prima che si riesca a ripristinare la normalità. Auspichiamo che il 2021 sia l’inizio di un nuovo percorso che Enel ha dichiarato di voler intraprendere (è servito uno sciopero!), con investimenti importanti nell’ordine di 14 miliardi e nuovo inserimenti di organico. Il rinnovamento è un passo non procrastinabile per una grande azienda come Enel che offre un servizio essenziale per la comunità”.