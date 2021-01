Covid, 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime: 80 in Lombardia

I dati relativi ai nuovi contagi di Covid 19 nelle ultime ore non promettono nulla di buono. In Italia si registrano 22.211 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 462 decessi. Di questi 80 nella sola Lombardia. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute e l’aggiornamento di Regione Lombardia.

Il tasso di positività al Covid in Italia continua a salire e si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di giovedì 31 dicembre. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 157.524 tamponi. Le persone attualmente positive al coronavirus in Italia salgono per il secondo giorno consecutivo. Ad oggi sono 574.767, 4.871 in più rispetto a giovedì 31 dicembre, quando si era registrato un aumento, ma di 5.501.

I DATI DI OGGI

– i tamponi effettuati: 25.467 totale complessivo: 4.885.034

– i nuovi casi positivi: 3.056 (di cui 171 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 401.444 (+2.287), di cui 3.637 dimessi e 397.807 guariti

– in terapia intensiva: 487 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.352 (-85)

– i decessi, totale complessivo: 25.203 (+80)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 800 di cui 308 a Milano città;

Bergamo: 122;

Brescia: 462;

Como: 221;

Cremona: 76;

Lecco: 136;

Lodi: 77;

Mantova: 328;

Monza e Brianza: 233;

Pavia: 308;

Sondrio: 64;

Varese: 157.