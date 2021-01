Al vostro fianco nel perfido 2020, lo saremo, responsabili, nell’anno che verrà

Non c’è dubbio su cosa vogliamo tutti per l’anno che verrà. Vogliamo star bene, vogliamo buttarci alle spalle il bisesto, perfido, assurdo 2020 che fino all’ultimo ci ha portato dolore e brutte sorprese. Perfino la neve, che sa di pulizia e candore, di luce e bellezza, e che non vedevamo da tanto così copiosa in pianura e in montagna, ha creato seri problemi, facendo scemare la magìa che l’accompagna.

Non c’è dubbio che gli auguri di Bergamonews, il giornale online che vi ha accompagnato ora per ora, giorno per giorno nei momenti bui dei troppi morti, nei momenti sofferti degli ospedali pieni, nei momenti delle solitudini da lockdown, nei momenti dei Dpcm difficili da capire, nei momenti delle autocertificazioni per poterci muovere, nella seconda ondata, nelle zone gialle arancioni e rosse… i nostri auguri dicevamo, possano andare solo in una direzione: starvi vicino con belle notizie. Ché ve le meritate, cari bergamaschi. E ce le meritiamo. Sfiniti e stremati come siamo.

Non c’è dubbio che l’auspicio per tutto il mondo sia la fine della pandemia, presto, prestissimo, così da liberare questo anno nuovo dall’angoscia e dall’oppressione dell’ignoto.

Infine non c’è dubbio che, per noi della redazione, la strada maestra sia il vaccino. Ancora non esiste una cura per il Covid, ancora non ne conosciamo le possibili evoluzioni, ancora non siamo certi che la terza ondata non ci sorprenderà. Ma il vaccino c’è, sperimentato su un numero eccezionale di soggetti, in tempi rapidi perché il mondo della ricerca si è dedicato per quasi un anno allo studio di quella formula che ci rendesse immuni.

E allora, cari lettori, il nostro impegno, sarà quello di sostenere la campagna vaccinale: al fianco degli esperti, degli scienziati, di chi ne sa più di noi. Vincendo, con la nostra informazione responsabile, le perplessità legittime di chi ancora non è convinto.

Perché il 2021 sia l’anno della liberazione. E, finalmente, del prevalere della gioia. Insieme.