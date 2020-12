Rimedi contro la calvizie? Angela Cammarota è la specialista bergamasca in tricopigmentazione

Esperta in dermopigmentazione estetica e paramedicale, Angela Cammarota vanta un’esperienza lunga 20 anni nella tricopigmentazione, un trattamento estetico che aiuta uomini e donne di ogni età a superare il disagio estetico creato dai problemi di calvizie, andando a modificare la percezione visiva del diradamento attraverso la pigmentazione del cuoio capelluto.

Non richiede alcun tipo di intervento chirurgico, ma si tratta di una tecnica innovativa di tatuaggio semipermanente che permette di mascherare la perdita di capelli, parziale o totale. Con la tricopigmentazione si va a simulare l’effetto dei capelli rasati attraverso l’uso di appositi pigmenti, ma a differenza del tradizionale tatuaggio, questa tecnica è reversibile e i pigmenti non tendono ad allargarsi.

È un’ottima soluzione non solo nei casi di calvizia maschile e femminile, ma anche come completamento all’autotrapianto di capelli e nei casi di alopecia. Non è assolutamente dannosa per i capelli, anzi, grazie al richiamo del sangue verso la superficie del cuoio capelluto, nei casi di alopecia produce addirittura una stimolazione utile a portare alla crescita di peluria sottile e fitta nelle zone interessate.

Grazie alla sua lunga esperienza nel settore della tricopigmentazione e, più in generale, della dermopigmentazione, Angela Cammarota è diventata titolare del centro PMU Pointdi Bergamo, in via Bono 15, dove utilizza Beauty Medical, metodo approvato e riconosciuto dalla Società Italiana di Tricologia.

Quali trattamenti di tricopigmentazione esegue Angela Cammarota?

La lunga esperienza, le tecniche e le strumentazioni impiegate dalla specialista orobica garantiscono trattamenti a regola d’arte e risultati sempre naturali, grazie all’utilizzo di pigmentianallergici e biocompatibili, facilmente smaltibili dal sistema immunitario.

Con la tricopigmentazione è possibile ottenere risultati diversi in base al tipo di esigenza. L’effetto rasato è ideale per chi ha un taglio corto e va a ricostruire l’effetto dei capelli rasati, mentre l’infoltimento dei capelli è ottimale per chi ha un taglio più lungo e vuole ricreare l’illusione di una chioma più piena. Inoltre, è possibile applicare questa innovativa tecnica per la copertura di cicatrici che hanno reso l’area priva di bulbi piliferi.

In poche sedute è possibile ottenere un effetto completamente naturale che non viene sciupato dall’azione dello shampoo, dell’acqua o del vento, ma rimane inalterato per un tempo che varia dai 6 ai 12 mesi, a seconda del tipo di pelle e dello stile di vita della persona, per poi scompare completamente nell’arco di 2-3 anni.

All’interno del suo centro bergamasco PMU Point, Angela Cammarota tiene corsi di formazione collettivi e individuali per coloro che vogliono specializzarsi nel settore. Un concetto di educazione da lei definito “Bottega del mestiere” in quanto ha lo scopo di valorizzare l’apprendimento affiancando il tirocinante all’operatore professionista, così da trasferire al meglio le competenze del mestiere.

Oltre che nel centro PMU Point di Bergamo, Angela Cammarota esegue i trattamenti di tricopigmentazione come rimedio alla calvizie dell’uomo e alla calvizie della donna anche a Brescia.

Per avere maggiori informazioni visita il sito www.tricopigmentazionebergamo.it, mentre per richiedere un appuntamento per una consulenza è possibile contattare la specialista al numero di telefono 3479834733 o via mail all’indirizzo angelacammarota@me.com.