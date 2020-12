Sotto quale cielo si chiude il 2020 e si apre un nuovo anno? Risponde Antonio Marioni col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un nuovo affondo depressionario tende a invadere i cieli del nord Italia e della Lombardia. Nelle prossime ore, dopo la breve parentesi di mercoledì e della prima parte di giovedì (nebbie permettendo), le nubi andranno gradualmente aumentando determinando l’arrivo di nuove precipitazioni entro la mattina di venerdì, inizialmente nevose anche a bassa quota su parte della regione.

Giovedì 31 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso con nebbie possibili soprattutto sulle medio-basse pianure. Nel corso della mattina tendenza ad aumento delle nubi a partire dalla Lombardia occidentale in veloce estensione verso est nel corso della giornata con conseguente diradamento delle nebbie. In serata molto nuvoloso ovunque ma con assenza di precipitazioni o comunque deboli ed isolate, nevose sopra i 300/500 metri.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 2 e 7°C (valori più bassi su aree innevate del sud-ovest regione). Minime in calo sensibile e comprese tra -7 e -1°C (con valori più bassi sulle aree innevate di centro-ovest regione).

Venerdì 1 gennaio 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso su tutta la regione per tutta la giornata con precipitazioni diffuse che al mattino sino al pomeriggio/sera potranno essere nevose anche a quote di pianura su centro-ovest regione. Pioggia su est regione con neve sopra i 400/700 metri. Dal pomeriggio-sera pioggia anche sulla parte centrale della regione con neve sopra i 400/600 metri e tra la sera e la notte su sabato piogge in estensione anche all’ovest della regione con l’area di sud-ovest, Pavese, ancora con qualche possibilità di neve sino in pianura.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 1° dell’ovest e i 6° dell’est. Minime in sensibile aumento e comprese tra 0° e 2°C.

Sabato 2 gennaio 2021

Tempo Previsto: molto nuvoloso ovunque con piogge su tutta la regione e neve sopra i 600/1000 metri. La notte e al mattino possibile ancora neve a bassa quota su area più sud-occidentale della regione, poi in graduale rialzo.



Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 2° dell’ovest e gli 8° dell’est. Minime in aumento e comprese tra 0° e 5°C con valori maggiori sull’est della regione.