L’anno che verrà, Grande Fratello Vip o Propaganda Night? La tv del 31 dicembre

Giovedì 31 dicembre alle 20.30, come da tradizione, andrà in onda in tv a reti unificate il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella porgerà a tutti gli italiani gli auguri di buon anno e ripercorrerà il 2020, che è stato segnato dalla pandemia da Coronavirus.

In prima serata, su RaiUno alle 21 andrà in onda “L’anno che verrà”, condotto da Amadeus affiancato da Nino Frassica.

Quest’anno, gli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi in Roma saranno la location del Capodanno di Rai1 che accompagnerà il pubblico verso il 2021. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale notte di San Silvestro sulla prima rete della tv pubblica (trasmessa anche in HD sul Canale 501). Per oltre quattr’ore, una kermesse con tanti ospiti, sorprese e musica.

Anche quest’anno “L’Anno che Verrà”, sarà seguito in diretta da Rai Radio1 attraverso uno speciale evento radiofonico con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola.

Gli ospiti saranno: Gianni Morandi, Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, JAx, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Viktorija Mihajlović, Nino Frassica e, per i più piccoli, i protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

Gli artisti saranno accompagnati da una band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.

Le coreografie messe a punto dal corpo di ballo renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera della serata.

Su Canale5 alle 21 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

RaiTre alle 21 trasmetterà il “Festival del Circo di Montecarlo”.

Su La7 dalle 20.50 verrà proposto “Speciale Propaganda night”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Alvin Superstar 3”; su Rete4 alle 21.20 “What women want – Quello che le donne vogliono”; su Italia1 alle 21.35 “Independence day”; su Rai4 alle 21.20 “Dragon”; su La5 alle 21.05 “A Christmas kiss – Un Natale al bacio”; su Iris alle 20.55 “Barry Lyndon”; e su Italia2 alle 21.05 “Dark shadows”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Il barbiere di Siviglia (Teatro Regio di Torino)”. La nuova scommessa del Teatro dell’Opera di Roma, che non vuole smettere di arrivare al proprio pubblico nonostante la pandemia. Il barbiere di Siviglia reinventato da Mario Martone per un teatro vuoto di pubblico ma in piena attività. Sul podio il Maestro Daniele Gatti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 20.50 la serie “I misteri di Parigi” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai