EFI Reggiani sostiene l’Opera Diocesana Patronato San Vincenzo

La solidarietà al primo posto in un anno particolarmente complesso e che ha messo in difficoltà molti. EFI Reggiani, storica realtà bergamasca che opera nella produzione di macchinari tessili,insieme ai suoi dipendenti, ha deciso di fornire il proprio contributo e di devolvere la raccolta solidale di Nataleall’Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, che a Bergamo gestisce diverse attività nell’ambito del supporto a fenomeni di grave marginalità.

“Il 2020 è stato un anno fuori dall’ordinario ed è andato a colpire in modo ancora più forte anche la popolazione bergamasca,incrementando il numero di richieste di aiuto e sostegno” afferma Giorgio Rosa, HR Director di EFI Reggiani“La nostra vicinanza al territorio ci ha spinti a orientare le nostre iniziative di solidarietà di Natale verso una realtà radicata a Bergamo per dare un supporto concreto ai concittadini in difficoltà”.

La donazione di EFI Reggiani all’Opera Diocesana Patronato San Vincenzoandrà a sostegnodelle attività dello spazio mensa, chedistribuisce in media circa 300 pasti caldi ad ogni turno di apertura e con punte ben superiori nelle ricorrenze natalizie.L’obiettivo è dare una risposta diretta e immediata a un bisogno primario: la possibilità di consumare, una volta al giorno, almeno un pasto caldo in modo dignitoso e accogliente per tantissime persone che non si avvicinano ai servizi del territorio e che nello stesso tempo non riescono a sostenersi autonomamente.

Lo spirito di generosità che contraddistingue EFI Reggiani e i suoi dipendenti è un segno concreto di partecipazione e di impegno verso il territorio e la sua popolazione, un gesto di responsabilità che l’azienda ha ritenuto doveroso nei confronti della comunità in cui opera.