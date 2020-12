Ultimi giorni di questo assurdo anno. Che si chiude dopo l’abbondante nevicata anche in pianura. Cosa ci aspetta sul fronte del tempo nei prossimi giorni a Bergamo? Lo spiega Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tra mercoledì e giovedì avremo tempo abbastanza stabile, con poche precipitazioni regalate perlopiù ai rilievi e tempo più asciutto in pianura, ma con cielo spesso nuvoloso e con tempo freddo. Da venerdì è probabile l’arrivo di un nuovo peggioramento sulla Lombardia con neve che inizialmente potrebbe cadere anche sulla pianura occidentale, ma con forte difficoltà di accumulo.

Mercoledì 30 dicembre 2020

Tempo Previsto: Tra la mattinata e la prima parte della serata cielo nuvoloso o con nubi sparse su tutta la regione con maggiori schiarite sui rilievi durante la mattinata; possibili locali deboli fenomeni in pianura. Dalla serata ampie schiarite da ovest verso est con possibili formazioni di nebbie sulla medio-bassa pianura.

Temperature: Minime comprese tra -3°C e 1°C, massime comprese tra tra 3°C e 6°C.

Giovedì 31 dicembre 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi e alte pianure cielo sereno o poco nuvoloso, sulla medio-bassa pianura possibili nebbie.Tra il pomeriggio e la sera rapido aumento della nuvolosità su tutta la regione da ovest verso est con possibili deboli nevicate sul settore occidentale dei rilievi Alpini e Prealpini e locali deboli fenomeni sulla pianura occidentale.

Temperature: Minime comprese tra -6°C e 1°C, massime comprese tra tra 2°C e 6°C.

Venerdì 1 gennaio 2021

Tempo Previsto: Per l’intera giornata cielo nuvoloso o coperto su tutta la regione. Sui rilievi nevicate deboli/moderate intermittenti per tutta la giornata; sulla pianura occidentale neve debole a tratti moderata (ma con forte difficoltà di accumulo) in probabile trasformazione in pioggia entro la sera, sulla pianura centro-orientale pioggia debole/moderata per tutto il giorno alternata da pause asciutte.

Temperature: Minime comprese tra -1°C e 2°C, massime comprese tra tra 1°C e 4°C.