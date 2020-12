Planetel sbarca a Piazza Affari

Concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a 7,5 milioni di euro circa, al prezzo di offerta di 3,6 per azione, che corrispondono ad una capitalizzazione post-aumento di capitale di 23,76 milioni di euro flottante sul mercato, pari al 31,82%, Planetel si prepara a quotarsi sul mercato con l’inizio delle negoziazioni delle azioni previsto per oggi, mercoledì 30 dicembre.

Planetel, capofila di un gruppo che opera nelle telecomunicazioni a livello nazionale, comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. (“AIM Italia”), dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a circa 7,5 milioni di euro.

L’operazione di IPO, avvenuta interamente attraverso aumento di capitale, era rivolta ad investitori qualificati italiani ed esteri con una tranche riservata ai dipendenti e collaboratori del gruppo.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Bruno Pianetti, presidente ed amministratore delegato di Planetel- dell’ammissione a quotazione di Planetel e dell’interesse riscontrato presso gli investitori italiani ed internazionali, che ringraziamo per la loro fiducia. Siamo altrettanto lusingati che i nostri dipendenti e collaboratori abbiano condiviso la nostra visione, sottoscrivendo l’aumento di capitale a loro dedicato, sicuri che nel percorso che ci attende assieme, sapremo raggiungere gli obiettivi programmati. Con il loro investimento hanno premiato il nostro progetto imprenditoriale soprattutto nel complesso contesto dell’economia generale che stiamo vivendo oggi. Operiamo in un settore di pubblica utilità con servizi ritenuti essenziali, considerati fondamentali per il Paese, che si svilupperà ulteriormente nei prossimi anni. Le risorse raccolte ci consentiranno di sostenere i nostri progetti di crescita, che prevedono l’acquisizione di nuove quote di mercato, con maggiore risolutezza. Siamo lieti di poter condividere con i nostri nuovi Azionisti e con il mercato i nostri progetti di sviluppo e di condividerne i risultati futuri”.

L’Ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento, rivolto principalmente ad investitori istituzionali e professionali, di complessive n. 2.100.000 azioni ordinarie di nuova emissione. Nell’ambito del collocamento il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a circa 7,5 milioni di euro, con un prezzo per ciascuna azione determinato in 3,60 euro. Nella tranche riservata a dipendenti e collaboratori sono state sottoscritte n. 148.000 azioni al prezzo di IPO, a loro riservato, scontato del 10%.

Ad esito del collocamento il capitale sociale della Società è composto da 6.600.000 azioni (di cui 2.100.00 di nuova emissione) mentre la capitalizzazione della società, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a 23,76 milioni di euro, con un flottante sul mercato del 31,82%.

In ottemperanza alle nuove disposizioni del regolamento emittenti AIM che prevedono la nomina dell’investor relations manager, Planetel comunica che tale ruolo è attualmente ricoperto da Michele Pagani – che riveste anche la carica di CFO della società – nominato per tale ruolo dal consiglio di amministrazione del 10 Dicembre 2020.