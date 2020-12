Nelle tue mani, Forrest Gump o Fratelli Caputo? La tv del 30 dicembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 30 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Nelle tue mani”. Mathieu, un giovane di modeste origini, inizia a suonare il pianoforte in pubblico. Cresciuto in periferia, Mathieu nasconde la sua passione fino al giorno in cui finisce in prigione e la sua pena viene tramutata in servizio sociale presso il Conservatorio diretto da Pierre Geithner. Colpito dal suo talento, Pierre farà di tutto per trasformarlo in uno dei maggiori pianisti della nazione.

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con la fiction “Fratelli Caputo”. Il crollo del soffitto di una scuola diventa l’occasione di una serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricostruzione. Patrizia si offre di farsi carico dell’organizzazione. Valutando la possibilità di un testimonial importante, Nino finge di conoscere Red Canzian, senza sapere che l’ex Pooh si trova proprio nei dintorni e che Patrizia lo costringerà ad incontrarlo per chiedergli di partecipare alla serata. Grazie ad un rocambolesco intervento del piccolo Giacomo, preparato ad arte dallo zio Nino, Red Canzian accetta di cantare alla serata di beneficenza.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Qui e adesso”, docu-show che racconta Massimo Ranieri e i suoi amici artisti mentre condividono la scena con racconti di vita, emozioni e talento…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Stasera Italia speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Alvin Superstar 2”; su Italia1 alle 21.20 “Forrest Gump” e su Iris alle 21.20 “Blue Jasmine”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Rigoletto”. Nuovo allestimento del Teatro Massimo di Palermoin coproduzione con il Teatro Regio di Torino, Shaanxi Opera House e Opéra Royal de Wallonie-Liège.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Rai4 alle 21.20 la serie “Vikings”; su La5 dalle 20.45 “Daydreamer – Le ali del sogno”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.05 “Dragon Ball GT”.

