Isofilm, azienda leader nell’applicazione di pellicole protettive e decorative

Da oltre 35 anni, Isofilm è l’azienda bergamasca specializzata nell’installazione di pellicole protettive e decorative e opera a contatto con le più disparate realtà industriali, artigianali e commerciali. Collabora con i migliori produttori mondiali e seleziona Windows Film esclusivi e alternativi ai classici oscuranti per auto e silver per edilizia.

Nel suo showroom di Bergamo, in via Privata Lorenzi 14, il personale altamente qualificato di Isofilm offre consulenza consigliando soluzioni mirate adatte alle specifiche esigenze. Ogni materiale assicura un’ottima durabilità nel tempo ed è dotato di garanzia estendibile da 2 a 15 anni a seconda del prodotto.

Quali soluzioni propone Isofilm?

Pellicole per l’edilizia

L’azienda bergamasca propone diverse tipologie di pellicole da applicare sulle vetrate degli edifici. Troviamo, ad esempio, le pellicole antisolari in grado di ridurre il surriscaldamento degli edifici, quelle antiabbaglio che riducono le fastidiose luci riflesse, quelle opacizzanti che garantiscono privacy e riservatezza, ma anche pellicole decorative utili ad ammodernare e riqualificare vetrate obsolete e pellicole antischeggia efficaci a trattenere pericolosi frammenti di vetro.

Pellicole per l’automotive

Isofilm utilizza tecniche sofisticate di rivestimenti Hi-Tech che migliorano, riqualificano e proteggono ogni superficie dei mezzi di trasporto: dalle auto alle imbarcazioni, fino ai mezzi pesanti e a quelli aerei. Le pellicole protettive destinate al settore dell’automotive consentono di migliorare le performance qualitative ed estetiche delle superfici.

Possono essere applicate non solo sui cristalli, per riparare o per oscurare i vetri, ma anche sulla carrozzeria, sui fari e sugli interni del veicolo. È possibile applicarle su auto nuove per proteggerle dall’usura fin da subito, oppure su vetture usate per migliorare l’aspetto delle superfici.

Pellicole decorative

Le pellicole Isoform possono essere installate non solo a scopo protettivo, ma anche per riqualificare e ammodernare superfici rovinate o elementi datati, come porte e facciate. Si tratta di una soluzione rapida ed economica, ovvero un’alternativa alla sostituzione dell’intero elemento.

Le pellicole decorative vengono applicate anche nell’ambito dell’interior design e consentono di ricreare in modo sorprendente materiali naturali e altri tipi di finiture. In base alla tipologia di superficie, invece che le pellicole decorative in poliestere, si predilige l’utilizzo di PVC intagliato o stampato.

Le soluzioni che Isofilm propone sono tantissime e rispondono a qualsiasi esigenza del cliente. Esistono anche pellicole sicurezza e pellicole per vetri speciali in grado di impedire la formazione di condensa e mantenere una buona visibilità attraverso la superficie, ma anche moderni tendaggi elettrostatici con valore sia funzionale che estetico.

Goldenscreen Project è la tecnologia innovativa brevettata da Isofilm. Si tratta di schermi che trasformano fasci di luce in immagini di sorprendente qualità dall’effetto cromatico unico e che permettono la visione anche per svariate ore senza affaticare la vista.

Per conoscere tutte le soluzioni protettive e decorative e per trovare quella più adatta alle tue necessità, lo showroom Isofilm si trova a Bergamo, in via Privata Lorenzi 14 oppure puoi contattare il suo staff al numero di telefono 035311013 o all’indirizzo mail info@isofilm.it.