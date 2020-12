Il Ciocchetto Event, terzo posto per il bergamasco Alessandro Perico

La stagione 2020 si è conclusa in grande crescita per Alessandro Perico.

Il pilota orobico ha infatti chiuso in terza posizione la ventinovesima edizione de “Il Ciocchetto Event” svoltosi sulle strade della Tenuta “Il Ciocco”.

Reduce dall’esperienza mondiale dell’Aci Rally di Monza, il 44enne di Scanzorosciate ha pagato alcuni errori nelle prime due prove speciali che l’hanno costretto ad inseguire i propri avversari.

Al via con la Skoda Fabia R5 del team personale Pa Racing, il rallista orobico ha impostato una gara all’attacco che gli ha permesso di recuperare posizioni e terminare sul gradino più basso del podio con un minuto di distacco dal vincitore.

L’asfalto lucchese ha consegnato il successo a Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) che ha superato il pluricampione italiano Paolo Andreucci al termine di un acceso duello.

Protagonista dell’ultimo appuntamento iridato con l’affermazione nella speciale di Gerosa, il 36enne veronese è apparso più costante dell’avversario che ha dovuto adattare la propria Citroen C3 R5 PRT alla pioggia e al fango presenti lungo il tracciato.

“E’ stato davvero bello vincere il Ciocchetto Event 2020, è bello vincere al Ciocco, che è un luogo a cui sono affezionato per tanti ricordi sportivi – ha spiegato Scandola nel dopo-gara -. Soprattutto è stato bello vincere perché chiudiamo con una affermazione una stagione, per me, povera di risultati, in un Ciocchetto che, per il podio finale, sembra una gara di Campionato Italiano Rally di tre o quattro anni fa”.

Il team di Perico ha schierato anche la Volkswagen Polo R5 guidata da Stefano Peletto che, in compagnia di Maurizio Boda, ha tagliato il traguardo in nona posizione assoluta.