Ice-Berg, corsi di formazione e partner per la realizzazione di progetti nel mondo della gelateria

Dal 1980 Ice-Berg, nel nome di Carpigiani, fornisce a gelaterie, pasticcerie, bar, ristoranti, panetterie e negozi alimentari tutte quelle attrezzature necessarie per la preparazione di gelati, di dolci e, in generale, di prodotti freddi.

Bergamo, Como, Lecco, Milano Nord e Monza Brianza sono le zone di competenza esclusive di Ice-Berg per il marchio Carpignani. Altri marchi dei quali l’azienda è rivenditrice ufficiale e che completano l’offerta di prodotti e servizi alla clientela sono Coldelite, Isa, Brx, Hiber, Silfer, anch’essi brand di tecnologie per la preparazione, la conservazione e l’esposizione di prodotti freddi.

Quali prodotti per gelateria, e non solo, distribuisce Ice-Berg?

Da 40 anni l’azienda bergamasca possiede una vasta gamma di attrezzature per gelateria e macchine innovative per la preparazione di gelato artigianale.

– Macchine per la pastorizzazione e la mantecazione del gelato, per la preparazione di creme, topping, praline, impasti e preparazioni di gastronomia, per la produzione e l’erogazione di gelato soft e panna montata sempre fresca.

– Attrezzature per la conservazione ottimale e l’esposizione di prodotti alimentari come abbattitori, pozzetti per gelato e yogurt, vetrine e banchi refrigerati.

Oltre alla vendita di attrezzature e macchinari, Ice-Berg supporta gli imprenditori che vogliono aprire un’attività nel settore del food, realizzando locali chiavi in mano, dalla fase di ideazione a quella di messa a punto dei locali. Il suo staff interno composto da architetti e progettisti ricerca la location perfetta, analizza la fattibilità di realizzazione del progetto e disegna il layout ideale del locale predisponendo anche le linee di produzione da inserire nei laboratori e nelle cucine. Il team è presente e supporta tutte le fasi di sviluppo del progetto, anche in cantiere durante le fasi di realizzazione edile e di arredo, ed è disponibile per eventuali integrazioni in fase post-vendita.

Uno dei punti forte di Ice-Berg è l’immediata disponibilità delle attrezzature, il che rende il suo servizio di assistenza veloce ed efficiente. La pronta consegna dei prodotti è possibile grazie all’ampio magazzino di cui l’azienda dispone e che ospita oltre 5000 articoli.

E per chi ha già un locale e lo vuole rinnovare? Ice-Berg supporta anche le attività commerciali già avviate, progettando da nuovo gli spazi del negozio e del laboratorio e valutando il ritiro di attrezzature e macchine per gelato usate.

L’azienda bergamasca è un punto di riferimento anche per la formazione di alto livello. Per chi volesse apprendere l’arte della gelateria, Ice-Berg dà la possibilità di frequentare corsi organizzati dalla Carpigiani Gelato University, la prestigiosa Accademia rinomata a livello internazionale. Una sala corsi con 50 posti e un laboratorio attrezzato permanente per le lezioni, non solo dedicate a chi vuole imparare a preparare i gelati, ma anche a chi vuole aggiornarsi sui macchinari, informarsi sui metodi di lavorazione, essere al corrente sulle ultime normative di settore e capire come intraprendere la propria attività.

Vuoi iniziare anche tu un progetto nel mondo del food o vuoi rinnovare il tuo locale? Ice-Berg si trova in via Pandini 6, Bergamo e il suo staff è disponibile per ulteriori informazioni sui servizi all’indirizzo e-mail icebergamo@icebergamo.it.