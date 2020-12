Dalle esigenze di trasporto a quelle di magazzino, con SagulaAutotrasporti

Un parco di 20 mezzi, uno staff di 26 professionisti e un deposito di 3000 m2 fanno della famiglia Sagula, un’azienda ricca di storia e passione tramandata da padre in figlio da oltre 50 anni. L’azienda bergamasca con sede a Verdello, offre servizi di ritiro e consegna della merce in tutta Italia, per rispondere in modo immediato ed efficiente alle esigenze dei clienti che la scelgono.

Professionalità, serietà e impegno sono i valori fondamentali dell’intero staff di Sagula Autotrasporti grazie ai quali da sempre garantiscono consegne precise e puntuali nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e dei principi della correttezza.

Quali automezzi e servizi offre Sagula Autotrasporti?

L’azienda bergamasca propone soluzioni mirate costruite sulla base delle necessità di ogni cliente, grazie a mezzi e trasportatori esperti e affidabili.

Servizio espresso: spedizioni veloci ed efficienti effettuate mediante furgoni che consente di consegnare le merci in breve tempo in ogni angolo d’Italia.

Trasporto a carico completo: la flotta include due mezzi che consentono di trasportare in un’unica soluzione e in ogni angolo d’Italia tutta la merce industriale di cui si necessita, con il vantaggio di abbattere i costi di trasporto.

Servizio groupage: una scelta di trasporto ecologica e a prezzi concorrenziali. 16 tratte prestabilite per spedire quantitativi di merce ridotti che non vanno a occupare l’intero carico del mezzo. Una soluzione personalizzata che permette ai clienti finali di ricevere la merce ordinata entro i tempi promessi.

Trasporto di merci pericolose: Sagula Autotrasporti possiede mezzi idonei guidati da professionisti trasportatori ADR in possesso di patenti specifiche e continuamente aggiornati per essere in linea con le norme di sicurezza in tema di merci pericolose.

Autotrasporti conto terzi: un servizio logistico che si rivolge ad aziende che hanno la necessità di traferire della merce da un posto ad un altro. Sagula Autotrasporti organizza i mezzi necessari e prende in carico i colli portandoli a destinazione in totale sicurezza.

Noleggio di autogru: un servizio affidabile e attento per lo spostamento di materiali in campo edilizio o per traslochi aziendali e industriali. L’autogru di Sagula Autotrasporti può sollevare fino a un massimo di 5 tonnellate e ha uno sbraccio di 19 metri.

Spazio-deposito di 3000 m2: l’azienda mette a disposizione dei clienti il servizio di stoccaggio merci in magazzino. Uno spazio interamente coperto, dove è possibile depositare i propri prodotti in piena sicurezza e richiedere in ogni momento il picking magazzino ossia il prelievo della merce, grazie al personale addetto sempre presente.

Tutte le spedizioni sono tracciabili direttamente nella sezione “Tracking online” del sito web di Sagula Autotrasporti, sviluppato da Valeo Studio, Web Agency di Bergamo specializzata in servizi di web produzione e web marketing.

Per conoscere nel dettaglio tutti i servizi, Sagula Autotrasporti si trova a Verdello, in

Viale Lombardia 29/47, oppure è possibile contattare il suo staff al numero di telefono 0354821991 o via mail all’indirizzo info@sagulabg.it.