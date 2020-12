Covid, calo importante dei casi ma resta alta la guardia sul Sebino: i dati Comune per Comune

Sono 452 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, nella settimana che va dal 23 al 29 dicembre. In quella precedente erano 770.

“La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti mostra come territorio maggiormente critico l’area aggettante sul Lago di Iseo Monte Bronzone/Basso Sebino e Alto Sebino – spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo -. I tassi di incidenza maggiormente elevati per comune sono infatti rappresentati dai Comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago e Tavernola Bergamasca, sia pur su una quantità numerica assoluta di casi decisamente bassa”, al massimo 4 nuovi casi a Tavernola.

“I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio, come variazione, sono quelli di Mapello (6 nuovi casi, +12 rispetto ai valori della settimana precedente) e Treviolo (11 nuovi casi, +5 dalla settimana precedente). Il comune di Fara Gera d’Adda purtroppa continua ad avere valori assoluti importanti (+11 casi). Prosegue l’importante decremento dei nuovi casi del comune di Treviglio (diminuzione di ben 18 nuovi casi/settimana, passando dal +32 al +14 di questa settimana). Ancora in aumento il numero di Comuni con zero casi incidenti: passa infatti a ben 112″.

Sempre secondo gli esperti dell’Ats “anche questa settimana l’insieme degli indicatori continua ad esprimere una situazione di riduzione della curva epidemica, che ha ripreso una velocità di decremento importante”, con una diminuzione complessiva di -370 casi rispetto all’ultima settimana.

“Il valore di Rdt provinciale infatti scende complessivamente a 0,5 (intervallo di confidenza 0,42-0,55). Deve tuttavia permanere elevata l’attenzione sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai o la prosecuzione di focolai già esistenti” – aree del Lago di Iseo in particolare, sottolineano -. Ricordiamo nuovamente e rinforziamo, a fronte di questo rallentamento del ‘raffreddamento’ della curva epidemica, il messaggio relativo alla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale”. Dalla mascherina al lavaggio delle mani.

I nuovi positivi nei paesi

I numeri dei contagi sono riportati in ordine crescente

Algua 0

Almenno San Salvatore 0

Arcene 0

Ardesio 0

Averara 0

Aviatico 0

Azzone 0

Barbata 0

Barzana 0

Bedulita 0

Berbenno 0

Blello 0

Bossico 0

Bottanuco 0

Bracca 0

Branzi 0

Brumano 0

Camerata Cornello 0

Capizzone 0

Caprino Bergamasco 0

Carobbio degli Angeli 0

Carona 0

Casnigo 0

Cassiglio 0

Castione della Presolana 0

Cazzano Sant’Andrea 0

Cenate Sopra 0

Cerete 0

Colere 0

Colzate 0

Comun Nuovo 0

Corna Imagna 0

Cornalba 0

Cortenuova 0

Costa Serina 0

Costa Valle Imagna 0

Cusio 0

Dossena 0

Fara Olivana con Sola 0

Filago 0

Fino del Monte 0

Fonteno 0

Foppolo 0

Fuipiano Valle Imagna 0

Gandellino 0

Gandino 0

Gaverina Terme 0

Gorno 0

Gromo 0

Grone 0

Isola di Fondra 0

Isso 0

Leffe 0

Levate 0

Lurano 0

Luzzana 0

Mezzoldo 0

Misano di Gera d’Adda 0

Moio de’ Calvi 0

Morengo 0

Olmo al Brembo 0

Oltre il Colle 0

Oltressenda Alta 0

Oneta 0

Onore 0

Orio al Serio 0

Ornica 0

Paladina 0

Parzanica 0

Peia 0

Pianico 0

Piario 0

Piazza Brembana 0

Piazzatorre 0

Piazzolo 0

Pradalunga 0

Predore 0

Presezzo 0

Ranica 0

Ranzanico 0

Roncobello 0

Roncola 0

Rota d’Imagna 0

Rovetta 0

San Paolo d’Argon 0

San Pellegrino Terme 0

Santa Brigida 0

Sant’Omobono Terme 0

Schilpario 0

Sedrina 0

Selvino 0

Serina 0

Songavazzo 0

Strozza 0

Suisio 0

Torre Boldone 0

Torre de’ Roveri 0

Ubiale Clanezzo 0

Val Brembilla 0

Valbondione 0

Valgoglio 0

Valleve 0

Valnegra 0

Valtorta 0

Vedeseta 0

Viadanica 0

Vigano San Martino 0

Vigolo 0

Villa d’Almè 0

Villa d’Ogna 0

Vilminore di Scalve 0

Zandobbio 0

Adrara San Martino 1

Adrara San Rocco 1

Albino 1

Bariano 1

Brusaporto 1

Calcinate 1

Castro 1

Cavernago 1

Cenate Sotto 1

Chignolo d’Isola 1

Clusone 1

Cologno al Serio 1

Covo 1

Endine Gaiano 1

Fiorano al Serio 1

Fontanella 1

Foresto Sparso 1

Fornovo San Giovanni 1

Gandosso 1

Gorle 1

Lallio 1

Lenna 1

Locatello 1

Madone 1

Montello 1

Mozzo 1

Pagazzano 1

Pognano 1

Premolo 1

Pumenengo 1

Riva di Solto 1

Rogno 1

San Giovanni Bianco 1

Solto Collina 1

Solza 1

Sotto il Monte Giovanni XXIII 1

Taleggio 1

Torre Pallavicina 1

Trescore Balneario 1

Vertova 1

Villa di Serio 1

Zogno 1

Ambivere 2

Antegnate 2

Arzago d’Adda 2

Berzo San Fermo 2

Bianzano 2

Bolgare 2

Bonate Sotto 2

Borgo di Terzo 2

Brembate di Sopra 2

Canonica d’Adda 2

Castel Rozzone 2

Cene 2

Cividate al Piano 2

Costa di Mezzate 2

Credaro 2

Entratico 2

Gazzaniga 2

Mornico al Serio 2

Mozzanica 2

Palazzago 2

Parre 2

Pedrengo 2

Ponte Nossa 2

Scanzorosciate 2

Sovere 2

Spinone al Lago 2

Spirano 2

Urgnano 2

Verdellino 2

Zanica 2

Albano Sant’Alessandro 3

Almenno San Bartolomeo 3

Bagnatica 3

Boltiere 3

Calcio 3

Capriate San Gervasio 3

Casirate d’Adda 3

Chiuduno 3

Curno 3

Medolago 3

Monasterolo del Castello 3

Nembro 3

Ponte San Pietro 3

Ponteranica 3

Pontida 3

Sorisole 3

Terno d’Isola 3

Torre de’ Busi 3

Verdello 3

Villa d’Adda 3

Villongo 3

Almè 4

Azzano San Paolo 4

Bonate Sopra 4

Brembate 4

Calvenzano 4

Cisano Bergamasco 4

Gorlago 4

Grumello del Monte 4

Osio Sotto 4

Palosco 4

Pontirolo Nuovo 4

Stezzano 4

Tavernola Bergamasca 4

Telgate 4

Valbrembo 4

Caravaggio 5

Castelli Calepio 5

Grassobbio 5

Lovere 5

Osio Sopra 5

Brignano Gera d’Adda 6

Carvico 6

Casazza 6

Ciserano 6

Costa Volpino 6

Ghisalba 6

Sarnico 6

Alzano Lombardo 8

Martinengo 8

Seriate 9

Calusco d’Adda 10

Dalmine 11

Fara Gera d’Adda 11

Treviolo 11

Mapello 12

Treviglio 14

Romano di Lombardia 16

Bergamo 50