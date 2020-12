Covid: a Bergamo 70 nuovi positivi, in Lombardia 1.673 e 80 decessi

Sono 70 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.673 in Lombardia a fronte di 23.878 tamponi (7%). Sono i dati contenuti nel bollettino diffuso mercoledì 30 dicembre.

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-17) e nei reparti (-17). I guariti/dimessi sono 3.015, i decessi 80.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 23.878 totale complessivo: 4.826.709

– i nuovi casi positivi: 1.673 (di cui 112 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 397.010 (+3.015), di cui 3.460 dimessi e 393.550 guariti

– in terapia intensiva: 481 (-17)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.617 (-17)

– i decessi, totale complessivo: 25.038 (+80)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 450 di cui 115 a Milano città;

Bergamo: 70;

Brescia: 226;

Como: 99;

Cremona: 82;

Lecco: 60;

Lodi: 62;

Mantova: 170;

Monza e Brianza: 121;

Pavia: 146;

Sondrio: 51;

Varese: 136