Viaggio nella grande bellezza, Le Iene o Biancaneve? La tv del 29 dicembre

Per la prima serata in tv, martedì 30 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Biancaneve”. Alla morte del Re, la perfida Regina usurpa il trono destinato alla Principessa Biancaneve. La fanciulla, abbandonata nella foresta, si allea con 7 nani che l’aiuteranno a contrastare i piani della Regina cattiva e a trovare l’amore con il Principe.

Su Canale5 alle 21.20 “Speciale Viaggio nella grande bellezza: Nativity”, con Cesare Bocci. Lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini la Grande Bellezza della Natività e l’infanzia di Gesù nell’arte.

“Viaggio nella grande bellezza” racconta come la creatività degli artisti abbia rappresentato la nascita e la fanciullezza di Gesù, sin dai primi semplici dipinti delle catacombe romane ai mosaici splendenti delle grandi Basiliche, da Duccio di Buoninsegna a Caravaggio. E ancora, dalla maestosità delle architetture del Duomo di Siena, dedicato alla Madre di Gesù, alla fantasia dei presepi napoletani, in molti casi vere e proprie opere d’arte.

Nessuna figura ha saputo generare tanta bellezza, in tutti i secoli e con le più diverse forme, come quella della Natività. Una serie di capolavori che Bocci restituisce al pubblico con semplicità e naturalezza, talvolta con commenti e osservazioni fuori copione, grazie alle potenti emozioni suscitate dall’impatto con le opere, le persone e gli ambienti visitati.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Enrico Brignano torna per le feste natalizie ed intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica, comicità ed ospiti famosi, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità…

Su Italia1 alle 21.15 Le Iene presentano “Un anno di Covid”. Lo speciale si aprirà con le immagini girate all’interno dell’area Covid della Fondazione Poliambulanza di Brescia, una delle più grandi efficienze sanitarie presenti sul nostro territorio. Dalle corsie di questo ospedale medici e pazienti commentano il Natale appena trascorso, tra distanze forzate e auguri pieni di speranza.

Sarà una puntata interamente dedicata alla sanità del nostro Paese dove, in tre ore di trasmissione, si analizza cosa potrebbe aver funzionato e cosa no, di quello che è successo e di come è stato affrontato in quello che è stato indubbiamente un anno pieno di sofferenza.

L’inviato Gaetano Pecoraro, nello speciale di Riccardo Festinese, lo racconta così: “È il tentativo di tracciare una prima riga. Di congelare tutti i fatti mettendoli in fila, dall’inizio di questo anno terribile, e capire, attraverso la nostra interpretazione, di più su tutto quello che è successo. Lo speciale è diviso in due parti: nella prima un racconto che va dal giorno 1 in cui si sono registrati i primi casi di Coronavirus in Cina, a Whuan e nella seconda si cercherà di capire cosa non ha funzionato, facendo un affresco del nostro sistema sanitario”.

Ci sarà spazio, inoltre, per interviste, racconti e immagini che ripercorrono tutti i momenti in cui, un essere miscroscopico, – 20 volte più piccolo di un batterio, conosciuto per la malattia che provoca, Covid-19 – ha sconvolto il mondo dal punto di vista sociale, economico e anche psicologico.

Non mancheranno, poi, le inchieste che raccontano di un sistema sanitario pieno di contraddizioni – realizzate dalla trasmissione di Italia1 negli ultimi due anni – che hanno preso il nome “Ospedali da incubo”, quando hanno raccontato le inefficienze ospedaliere e, “Ospedali da sogno”, quando, al contrario, hanno messo in luce le eccellenze presenti sul nostro territorio, osservate prima che arrivasse la prima ondata di Coronavirus.

Dal dottor Nazario Di Cicco che ha vinto la sua lunga battaglia legale dopo aver deciso di denunciare la malasanità degli ospedali di Caserta per cui è stato dapprima demansionato, poi licenziato e infine reintegrato, alle storie di ricercatori straordinari, come quella del dottor Franco Locatelli che opera al Bambin Gesù di Roma. La sua tecnica sperimentale “CartT” utilizza le cellule del sistema immunitario dei bambini affetti da leucemia manipolandole geneticamente per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore.

E ancora, la Fondazione Poliambulanza di Brescia, uno degli ospedali più digitalizzati del territorio. Lì medici e personale sanitario utilizzano l’applicazione “UpToDate”, una sorta di enciclopedia online della medicina che permette di confrontarsi con luminari di tutto il mondo, e la cartella elettronica che permette di consultare in pochi secondi tutte le informazioni cliniche del paziente. L’utilizzo di questa tecnologia è in grado anche di segnalare eventuali errori nella prescrizione dei medicinali. In questo ospedale tutto è computerizzato, anche il magazzino di scorte dei medicinali che li traccia mettendoli in ordine di scadenza per evitare gli sprechi. Si parlerà anche del Rizzoli di Bologna: un’eccellenza pubblica del nostro sistema sanitario nazionale nel campo dell’ortopedia in cui opera il dottor Alessandro Gasbarrini che, utilizzando una stampante 3D, è capace di ricreare in carbonio le ossa della colonna vertebrale, dopo averle rimosse e studiate.

Purtroppo in Italia non mancano le strutture “da Incubo”, che lo speciale descrive, come alcuni ospedali della provincia di Bari, prima ristrutturati e poi riconvertiti in ambulatori, tra macchinari nuovissimi mai utilizzati e “controllori” con precedenti penali.

L’ultima parte di “Un anno di Covid” sarà dedicata alla relazione tra la malavita organizzata e la sanità anche dal punto di vista finanziario che Gaetano Pecoraro racconta attraverso alcuni esempi.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la miniserie “Maria Teresa – Seconda parte”. La guerra volge a favore dell’esercito Asburgico. Maria Teresa istituisce una commissione per la morale presieduta da Padre Johannes, che animato da cieco fervore rende la vita a corte impossibile. Maria Teresa raggiunge le truppe acquartierate e pronte per l’attacco a Praga e ha un’ avventura romantica col capitano Hadik. Resta incinta. Tornata a Vienna si confida con la sorella, che però la tradisce e di conseguenza viene allontanata dalla corte. Grande sarà il rammarico di Maria Teresa quando verrà a sapere che Anna è morta di parto. Ma è il pretesto per cacciare Padre Johannes. Torna l’armonia a corte insieme alla nuova nata.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Selvaggi”; su La7 alle 21.15 “Sabrina”; su Rai4 alle 21.15 “Hanna”; su Rai5 alle 21.15 “Non buttiamoci giù”; su Iris alle 21.05 “Le colline bruciano”; e su Italia2 alle 21.05 il film “Superhero – Il più dotato fra i supereroi”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 20.25 la serie “Damages”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell'ultimo momento apportate dalle reti televisive.

