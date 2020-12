Treviolo, nuova gestione per la raccolta dei rifiuti: vetro e lattine conferite insieme

Con il nuovo anno ci saranno delle novità a Treviolo per quanto riguarda il settore dell’igiene urbana. Dal primo gennaio 2021 il servizio non sarà più gestito dalla Sea. La gara d’appalto è stata infatti vinta da un’Associazione Temporanea d’Impresa tra Ecosviluppo e Aprica e saranno loro quindi ad occuparsi della raccolta porta a porta dei rifiuti. Con la nuova gestione sono state apportate alcune migliorie al servizio, per cercare di soddisfare al massimo le esigenze della popolazione.

“I giorni di conferimento resteranno gli stessi – spiega Monica Colleoni, amministratore unico di Sat, la partecipata del Comune -. Abbiamo però apportato dei cambiamenti in base ad alcune richieste dell’utenza pervenute in questi ultimi mesi. In particolare i mezzi della nuova impresa sono dotati di una tecnologia che attutisce il rumore provocato durante la raccolta, soprattutto del vetro. E proprio per limitare al massimo il disturbo dei residenti, i mezzi saranno operativi solamente dopo le sette del mattino”.

Un’altra novità riguarda invece il conferimento del barattolame, che non sarà più mensile come avveniva prima, ma settimanale, essendo stata accorpata alla raccolta del vetro: “Da gennaio la raccolta del barattolame e delle lattine sarà implementata e, accorpandola a quella del vetro, verranno ritirati ogni venerdì – dichiara l’assessore all’Ecologia Gianmauro Pesenti -. Gli utenti dovranno quindi inserire nello stesso bidoncino (rigido, no sacchetti, no scatole di cartone) il vetro, i barattoli di ferro, i coperchi dei vasetti di vetro e le lattine di alluminio. Gli impianti dove verranno conferiti sono dotati di macchinari per separare le tre tipologie di materiali”.