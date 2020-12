Serra di marijuana in stanza “segreta”: arrestato operaio a Parre

I carabinieri di Clusone hanno tratto in arresto un 47enne svizzero di origini italiane, operaio, residente a Parre e pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, per i quali aveva scontato oltre 2 anni di reclusione.

I militari, durante le operazioni di perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato dietro ad una cassettiera nella camera da letto un’apertura nel muro con accesso ad una stanza nella quale era stata realizzata una serra domestica con lampade a led, vaporizzatori, aeratori, irrigatori ed una ventina di piante di marijuana dell’altezza di circa un metro.

Nello stesso locale venivano rinvenute alcune bustine contenente foglie essiccate, un bilancino di precisione ed altro materiale atto al confezionamento. L’Autorità Giudiziaria al termine del rito direttissimo ha convalidato l’arresto.