Regalo speciale per il campione Wout Van Aert: la Bianchi gli dona una statua

In occasione del festività natalizie, Wout Van Aert ha trovato sotto l’albero un regalo decisamente originale.

Il campione belga ha infatti ricevuto una statua commissionata dalla Bianchi che lo ritrae con le braccia al cielo in segno di vittoria

In vista dell’addio al Team Jumbo-Visma, l’azienda di Treviglio ha deciso di donare al fuoriclasse fiammingo una scultura a grandezza naturale che lo raffigura gioioso sul traguardo delle Strade Bianche.

Il successo in Piazza del Campo a Siena è stato il preludio di una stagione da sogno per il 26enne di Herentals che, in sella alla propria Bianchi turchese, ha conquistato la Milano-Sanremo, due tappe al Tour de France oltre al doppio argento ai Campionati del Mondo.

“Vincere Strade Bianche è stato bello, ma una statua di quella gara come regalo di addio di Bianchi è impressionante – ha commentato il celebre crossista -, Sono completamente sopraffatto dall’emozione”.

Benchè la collaborazione sia ormai giunto ai titoli di coda, la formazione olandese ha deciso di ringraziare la società orobica per il lavoro svolto nel corso degli anni mettendo all’asta le biciclette di alcuni dei principali rappresentanti fra i quali il vincitore della Vuelta Primoz Roglic e l’ex campione iridato a cronometro Tom Dumolin.

Foto Twitter Team Jumbo-Visma