Morengo, si trancia una gamba durante il lavoro: grave operaio 20enne

Era al lavoro lungo la Sp 129 che collega Morengo a Pagazzano, per riparare uno dei guasti alla rete elettrica causati dalla forte nevicata di lunedì, quando qualcosa è andato storto e si è ferito.

Grave incidente sul lavoro martedì 29 dicembre nella Bassa bergamasca: intorno alle 17.30 un giovane operaio di 20 anni (dipendente di E-Distribuzione) si è tranciato la parte bassa della gamba mentre stava prestando servizio appena fuori dal centro abitato di Morengo.

Il giovane, con la squadra di operai di cui fa parte, era al lavoro su un traliccio posizionato in mezzo a un campo coperto di neve. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: pare che il 20enne sia stato travolto dallo stesso mezzo su cui prestava servizio – un pick-up dotato di autoscala -, riportando la grave ferita alla gamba.

Subito sono stati chiamati i soccorsi. In pochi minuti sul luogo dell’incidente sono arrivati un’ambulanza da Romano di Lombardia, un’automedica e i carabinieri di Treviglio.

L’operaio ha ricevuto le prime cure e poi è stato trasportato in ospedale in codice rosso, in condizioni gravi.

Sul posto anche i sindaci di Morengo e Pagazzano, Amilcare Signorelli e Daniele Bianchi.