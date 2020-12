Misiani: “Obbligo del vaccino? Per alcune categorie, come gli operatori sanitari, non è tabù”

Il viceministro all’Economia, Antonio Misiani (Pd), martedì mattina ad Agorà su Rai3 ha spiegato cosa pensa sull’eventuale obbligatorietà della vaccinazione per alcune categorie di lavoratori.

“Ho grande fiducia – ha detto il senatore di Bergamo – nella risposta degli italiani alla campagna vaccinazione”.

“Penso ci sarà la corsa a vaccinarsi in particolare nelle categorie più a rischio, come le persone anziane. L’abbiamo già visto nella campagna antinfluenzale, quando altissima è stata la richiesta e alcune regioni, penso alla Lombardia, purtroppo sono andate in crisi perchè non avevano provveduto per tempo con le dosi”.

Come Governo, precisa Misiani “abbiamo fatto una scelta simile a quella di altri Paesi europei: la non obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid. Credo sia una scelta ragionevole, ma condivido molto il ragionamento di alcuni esperti tra cui la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa: per alcune categorie lavorative, a contatto con il pubblico, penso agli operatori sanitari o sociosanitari, c’è un tema di etica professionale. C’è la necessità di monitorare con grande attenzione la risposta alla campagna vaccinale e l’obbligatorietà della vaccinazione per queste categorie non può essere un tabù”.