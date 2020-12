Forte scossa di terremoto in Croazia, avvertita anche a Bergamo

Anche a Bergamo c'è chi l'ha avvertita con chiarezza: una scossa di terremoto con epicentro nella zona di Petrinja, in Croazia, dove si parla di una magnitudo superiore ai 6.0.

Precisamente alle 12,19 con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa è stata avvertita a Bergamo come in altre parti d'Italia: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all'Abruzzo.

Una scossa di magnitudo 5 in Croazia aveva provocato ieri danni ad alcuni edifici: anche in quel caso l’epicentro era stato a Petrinja.