AzzolaTrucks, concessionario bergamasco di autocarri e veicoli commerciali

L’esperienza della famiglia Azzola nel settore truck e veicoli commerciali inizia nel 1957 quando i due fratelli Alessandro ed Ettore Azzola rilevano l’officina meccanica del padre. Nel corso degli anni l’attività ha sempre messo al primo posto l’aggiornamento continuo di tutta la squadra così da diventare meccanici esperti e competenti, tant’è che nel 1978 ottengono la concessione in esclusiva da parte di Renault. Azzola diventa così officina autorizzata Renault Trucks e inizia a vendere autocarri nuovi, fornire assistenza tecnica e ricambi originali.

Quali sono i servizi offerti da AzzolaTrucks?

AzzolaTrucks si occupa della vendita di veicoli nuovi e usati dei migliori marchi presenti sul mercato. Tutta la gamma di camion è in pronta consegna ed è composta da veicoli nuovi ancora da immatricolare. I mezzi di seconda mano vengono completamente revisionati dagli esperti meccanici e sono a disposizione di aziende e privati che cercano veicoli commerciali altamente performanti e sicuri a un prezzo conveniente. Tra i veicoli presenti nell’officina Azzola ci sono camion con cella frigorifera usati, trattori stradali usati, furgoni usati e molti altri ancora.

La concessionaria bergamasca si occupa anche del noleggio dei veicoli, anch’essi in pronta consegna. Noleggiare mezzi specifici, come un camion ribaltabile o un furgone frigorifero è molto vantaggioso dal punto di vista economico, perché non ci si deve preoccupare di assicurazione, pratiche burocratiche e costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il team di Azzola fornisce assistenza tutti i giorni 24 ore su 24 ed è sempre disponibile a sostituire i veicoli noleggiati in caso cambino le esigenze delle aziende.

L’officina meccanica si occupa di riparazioni sia a livello meccanico che elettrico, ma anche dell’installazione e della manutenzione di tachigrafi digitali, del riscaldamento a induzione, dell’allineamento elettronico degli assi e dei telai e offre servizi di manutenzione e lubrificazione veloci e senza appuntamento. L’officina è anche gommista, centro di revisioni periodiche e carrozzeria. All’interno della carrozzeria vengono impiegati strumenti ad alta definizione tecnologica per risultati ottimali ma allo stesso tempo veloci.

Per conoscere nel dettaglio tutti i servizi, AzzolaTrucks è a disposizione nella sede in via L. Carrara 61 a Nembro (BG), oppure online su www.azzolatrucks.it.