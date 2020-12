Autogas Orobica, prima azienda bergamasca nella distribuzione di gas Gpl

Il gas Gpl è un prodotto che si è imposto nel tempo come risposta economica, flessibile e sicura alle esigenze energetiche delle famiglie, del settore agricolo, artigianale e industriale.

Dal 1958, Autogas Orobica ha saputo evolversi e affermarsi con professionalità nel mercato del Gpl, diventando negli anni la prima azienda della provincia di Bergamo per quantità di prodotto venduto e un affidabile punto di riferimento nel Nord Italia, con maggior concentrazione nelle zone della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e del Friuli.

La sede centrale di Autogas Orobica si trova a Gorlago in via de Gasperi 10 (BG), dove ospita un vastissimo deposito che serve le province di Bergamo, Milano, Lecco, Como e Varese.

Il gas Gpl è una fonte di energia versatile, pulita e facilmente trasportabile anche nelle zone isolate non servite dalla rete fissa del metano. Autogas Orobica con i suoi prodotti e servizi si rivolge sia a privati,sia ad agricoltori, artigiani e industrie, fornendo loro assistenza sia in fase di progettazione che di realizzazione degli impianti, dai più semplici ai più complessi, dai processi produttivi al riscaldamento dei capannoni.

Quali prodotti e servizi offre Autogas Orobica?

Serbatoi

La principale attività dell’azienda è la distribuzione e la vendita di Gpl stoccato in serbatoi fuori terra o interrati di capacità compresa tra i 1.000 e i 12.500 litri necessari per il funzionamento degli impianti industriali, agricoli, artigianali e alle utenze domestiche, come cucina, acqua calda sanitaria e riscaldamento casalingo.

Autogas Orobica offre anche il servizio di consegna diretta del Gas presso gli impianti di utilizzazione dei clienti ed è in grado di offrire tutta l’assistenza tecnica necessaria per la progettazione e la realizzazione di impianti Gpl di ogni dimensione.

Bombole

Nelle sedi di Gorlago (BG) e Maniago (PN), Autogas Orobica offre sia il servizio di vendita bombole Gpl, sia il servizio di riempimento bombole di varie capacità: 10, 15, 20, 25, 50, 100 Kg, ma anche quelle piccole da 3 e 5 Kg e degli accessori da campeggio.

Grandi impianti e reti canalizzate

Le reti canalizzate sono la soluzione migliore per servire piccoli centri urbani, frazioni o comuni non allacciati al metano garantendo la massima sicurezza. Il gas Gpl arriva direttamente nelle abitazioni e viene fatturato solo il consumo indicato sul contatore.

Sulla realizzazione dei grandi impianti industriali con serbatoi che abbiano una capacità di almeno 10 mc, è possibile ottenere un beneficio fiscale pari al 90% dell’imposta di fabbricazione gravante sul Gpl.

Ciò che ha reso Autogas Orobica la prima azienda di Bergamo nel mercato delle bombole Gpl è sicuramente il bagaglio di oltre 60 anni fatto di professionalità e serietà nel fornire con tempestività un prodotto che si è imposto nel tempo come risposta economica, flessibile e sicura alle esigenze energetiche delle famiglie, del settore agricolo e di quello artigianale ed industriale.

Per ottenere maggiori informazioni sui prodotti e i servizi, è possibile contattare Autogas Orobica direttamente sul form di contatto presente sul sito internet