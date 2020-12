Atletica, la Recastello Radici Group ingaggia Iacopo Brasi e Beatrice Bianchi

In vista del 2021 la famiglia della Recastello Radici Group si allarga.

Durante il periodo natalizio la squadra di Gazzaniga ha infatti annunciato l’ingaggio di Iacopo Brasi e Beatrice Bianchi, rispettivamente provenienti dall’Atletica Rodengo Saiano e dall’Atletica Casazza.

Spesso protagonista su strada, il 26enne di Rovetta ha deciso di tornare all’antico amore per la corsa in montagna e di dare ulteriore continuità alla propria passione dopo le buone prestazione ottenute durante le prove tricolori.

Discorso diverso invece per la 22enne di Solto Collina che, dopo diversi anni di stop a causa di alcuni problemi fisici, ha ritrovato le sensazioni migliori mettendosi in luce durante la Colere – Rifugio Albani e il Trail della Colombina.

“In questa stagione la gara di cui son più soddisfatta è il Trofeo Vanoni, dove mi sono piazzata quindicesima assoluta – ha spiegato la giovane orobica -. Spero che il 2021 sia un anno ricco di gare e non vedo l’ora di dare il massimo per la mia nuova squadra!”

La formazione seriana ha infine confermato in toto l’organico presente nel 2020 a partire da Alice Gaggi, Roberta Ciappini, Ilaria Bianchi e Samantha Galassi, passando per i gemelli Italo e Roberto Cassol, per Gabriele Bacchion, Fabio Ruga, Luca Magri e Luca Tomasoni.