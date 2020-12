Trattori Coldiretti in azione sulle strade bergamasche per pulirle dalla neve

Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono mobilitati come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. Lo segnala Coldiretti Bergamo in riferimento all’ondata di maltempo che in queste ore sta portando sulla Bergamasca neve anche a bassa quota.

Gli agricoltori – sottolinea Coldiretti Bergamo – sono operativi già dalle prime ore del giorno e stanno intervenendo con i loro mezzi per pulire le strade dalla neve in modo da consentire la circolazione e garantire la viabilità grazie alla maggiore tempestività di intervento.

L’abbondante nevicata – sottolinea Coldiretti Bergamo – ostacola la viabilità soprattutto nelle aree interne e montane dove anche i trattori sono stanno intervenendo con la pala per facilitare la circolazione e per spargere il sale contro il pericolo del gelo. I mezzi agricoli sono importanti – conclude la Coldiretti – per scongiurare l’isolamento delle abitazioni e delle stalle con gli animali nonché per garantire le forniture alimentari e le consegne del latte.