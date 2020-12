Tecnologie impermeabili edili e coperture isolanti

Timedil Coperture s.r.l. è un’azienda bergamasca che realizza coperture impermeabili per aziende, privati e strutture pubbliche.

Utilizzando solo i migliori materiali presenti sul mercato, l’azienda riesce a creare opere davvero resistenti e durature, offrendo persino una polizza assicurativa che copre i lavori per i 10 anni successivi alla messa in opera.

La grande competenza di questo gruppo, deriva non solo dal lungo periodo di attività, ma anche dal continuo aggiornamento delle abilità professionali degli operatori che svolgono regolarmente corsi di formazione per ottenere le abilitazioni utili a svolgere le attività più innovative del settore edile. Oltre alle coperture impermeabili poi, Timedil Coperture s.r.l. svolge anche lavori di edilizia di ogni genere (compresa quella acrobatica), si occupa di coperture isolanti e dello smaltimento di amianto e eternit.

In particolare, tra le opere di copertura, l’azienda bergamasca negli anni si è specializzata nella posa tegole canadesi. Questa tipologia di tegola è davvero il massimo per l’efficienza, infatti è ottima dal punto di vista dell’impermeabilizzazione, dell’isolamento e ha una resa estetica grandiosa.

Nello specifico, le tegole canadesi vengono fissate con dei chiodi ad uno strato di bitume che viene precedentemente steso sulla superficie del tetto. Questa tecnica di posa le rende estremamente vantaggiose proprio perché sono incredibilmente stabili: sono resistenti alle intemperie come pioggia e vento, si evitano i naturali movimenti delle tegole che spostandosi potrebbero anche causare dei problemi di infiltrazione dal tetto e, inoltre, grazie anche alla struttura piatta della tegola, il tetto avrà sempre un aspetto ordinato e piacevole. Infine, per le tegole canadesi, prezzi e costi di posa sono persino più bassi delle altre tipologie di coperture grazie all’estrema leggerezza del materiale.

Come abbiamo già accennato, un’altra delle specializzazioni di questa azienda, è lo smaltimento amianto a Bergamo e zone limitrofe. L’utilizzo di questo materiale, estremamente dannoso per la salute, è ormai illegale dal 1992 e in vista di ciò, lo Stato eroga degli incentivi per la rimozione e lo smaltimento di lastre e manufatti di amianto. Per questa tipologia di lavori, così specifici e così pericolosi, è importante rivolgersi ad aziende autorizzate, che siano in grado di rispettare tutte le normative in vigore, sia per le opere di rimozione, sia per le opere di smaltimento.

Timedil Coperture s.r.l. è un’azienda autorizzata che svolge in maniera del tutto professionale questi lavori così delicati. Inoltre, con il rilascio dei documenti che attestano i lavori e certificano l’avvenuto smaltimento, si può riuscire ad accedere al bonus amianto. Una volta presentati al Ministero tutti la documentazione precisa infatti, qualsiasi imprenditore può ottenere un credito d’imposta del 50% con un costo complessivo dei lavori compreso tra i 20.000 € e i 400.000 €.

