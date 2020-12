Ristorante chiuso per Zona rossa, all’interno una festa con 14 persone

Nella tarda serata di domenica gli equipaggi Volanti della Questura con la Polizia Locale, sono intervenuti in via Previtali in un ristorante dove erano stati segnalati schiamazzi e rumori provenire dall’interno.

All’atto del controllo gli operatori hanno accertato che effettivamente, nonostante fosse apparentemente chiuso al pubblico, dall’interno del locale si udivano urla e schiamazzi tipici di una festa in atto.

Una volta nei locali si è accertata la presenza di 14 persone, quasi tutte di origine sudamericana, intenti a bere birra e festeggiare.

Alcuni di questi, alla vista degli agenti si sono rifugiati in un sottoscala dove sono stati rintracciati.

All’esito dei controlli due persone sono state denunciate, una per reati legati alla legge sull’immigrazione e un’altra per il rifiuto di dare le proprie generalità.

Altre due persone sono state poste a disposizione dell’ufficio immigrazione per valutare la pozione sul territorio nazionale.

Tutte saranno segnalate e sanzionate per mancato rispetto normativa per arginare contagio da Covid 19 e per il locale sono in corso procedura per le sanzioni previste dalla legge.