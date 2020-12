Primi incidenti sulle strade imbiancate: a Bonate e a Pumenengo

All’ingresso della galleria di Bonate Sotto sotto lungo la provinciale 342 si sono formate lunghe code lunedì per un incidente avvenuto prima delle 7. È il primo degli incidenti mattutini accaduti per via del manto nevoso che ha ricoperto le strade, mentre si avviano le pulizie delle carreggiate.

Sul posto i vigili del fuoco come a Pumenengo dove una persona è rimasta ferita lungo al 106 alle 7.10.