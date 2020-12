Mattinata a dir poco complicata per gli automobilisti che si dovevano recare al lavoro passando per l’asse interurbano di Bergamo.

La strada, coperta dall’abbondante nevicata che dalla tarda serata di domenica sta cadendo sulla Bergamasca, è rimasta bloccata già dalle prime ore del mattino.

Foto 2 di 2



Le prime segnalazioni sono arrivate dalla zona di Bonate Sopra, dove un camion scivolato e fermatosi di traverso poco dopo la galleria San Roberto in direzione Bergamo ha bloccato per ore il passaggio delle auto: ma in questo momento ci sono ancora automobilisti imbottigliati nel traffico, stremati e infreddoliti.

Anche in direzione opposta la situazione non è stata migliore: lunghe code si sono formate anche nella zona dello svincolo autostradale di Bergamo e a Orio al Serio. Automobilisti che denunciano di aver percorso al massimo 2-300 metri in tre ore, e ancora la situazione sembra lontana dal risolversi. In entrambe le direzioni sono stati segnalati incidenti, non di grave entità ma che hanno contribuito in modo significativo a peggiorare la situazione.

Anche in autostrada la situazione è critica: ci sono code in uscita a Capriate direzione Milano per un veicolo in avaria, mentre a Dalmine per lo stesso motivo in direzione Bergamo l’uscita è stata chiusa. A Bergamo traffico intenso in uscita, sia per chi proviene da Brescia che per chi arriva da Milano che ha costretto alla chiusura delle uscite, così come a Seriate con caselli chiusi in entrambe le direzioni.

Diversi blackout, momentanei, in provincia: Dalmine, Trescore, San Paolo d’Argon, Urgnano.