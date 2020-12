La Bella e la bestia, Maria Teresa o Maze runner? La tv del 28 dicembre

Per la prima serata in tv, lunedì 28 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La Bella e la Bestia”. Versione live action della celebre fiaba: in un sonnolento paesino della provincia francese, Belle, figlia di Maurice, un eccentrico artigiano locale, sogna una vita diversa. Un giorno, fuggendo da un branco di lupi, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo misterioso è in realtà la dimora di una temibile Bestia che rinchiude il malcapitato in una torre. Belle si mette alla sua ricerca, ma scopre che l’unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto: la ragazza così diventa ospite forzata della Bestia.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposto il film “Pixels”. Negli anni ’80, Sam, Will, Ludlow e Eddie, nelle sale giochi, salvavano il mondo a 25 centesimi a partita. Ora devono farlo nella realtà: alcuni alieni hanno interpretato un filmato come una dichiarazione di guerra…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la miniserie “Maria Teresa”. La guerra è alle porte e la situazione dell’esercito di Maria Teresa è difficile. La vita a corte si sviluppa fra i soliti intrighi. Dalla Francia arriva la madre di Francesco Stefano: M.lle de Chartres, insieme all’altro figlio. La guerra scoppia e l’esercito asburgico passa di sconfitta in sconfitta, finché Maria Teresa offre al Barone Von Treck di entrare a far parte del suo esercito. La situazione si capovolge.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”; su Rai4 alle 21.15 “Maze Runner – La fuga”; su La5 alle 21.10 “Un magico Natale”; su Iris alle 21.10 “42”; e su Italia2 alle 21.20 “Virtual storm”.

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “L’altro ‘900”. Dal Risorgimento alla guerra di Liberazione, il racconto della guerra nelle pagine dei nostri scrittori: Anna Banti, Elio Vittorini, Raffaele La Capria, Giorgio Bassani e il loro racconto dei conflitti fra dolore, coraggio, contraddizioni e delusioni.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 20.30 il telefilm “Professot T” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai