I nonni: pilastri della famiglia da amare ancor di più dopo quest’anno

Non tutti hanno la fortuna di sapere quanto siano rari e preziosi i nonni. Fin da piccolissimi ci accompagnano nella crescita così come nella vita e lo fanno in un modo speciale. Se infatti noi giovani possiamo avere problemi con figure più autoritarie quali i genitori, con i nonni è tutto diverso.

In loro troviamo sempre una spalla su cui piangere, un rifugio in cui rintanarci ed una parola di conforto nei momenti no. Grazie alla loro esperienza ci dispensano consigli molto utili e soprattutto saggi.

Loro non ci giudicano mai; sanno rimproverarci come genitori, supportarci come amici e volerci bene come nessun altro.

Spesso si dice che i nonni sono quelle persone che ci vedono crescere sapendo che ci lasceranno prima degli altri e che forse è proprio per questo che ci amano più di tutti ed è proprio vero.

Mia nonna si chiama Danila, ma da sempre è soprannominata Emilia (non chiedetemi il perché) e dice continuamente che il momento più bello della sua vita è stato quando è diventata nonna.

La nonna Emilia è la classica nonna che si preoccupa se hai mangiato, se hai dormito e se ti sei coperto abbastanza prima di uscire quando fuori fa freddo. È quella nonna che ti rimpinza di cibo a Natale così come tutti i giorni dell’anno in cui la vedi. È la nonna con cui puoi parlare quando stai male, che ti critica quando necessario e che ti dice quando stai sbagliando, ma che non ti giudica mai.

Con lei poi ci si fa sempre una risata; prima di chiamarmi con il mio nome fa passare in rassegna tutti i nomi della famiglia, arrivando persino agli antenati a volte. Inoltre negli anni sono diventata il suo tecnico personale per i problemi informatici e telefonici con cui combina sempre qualche disastro.

“Mara cos’è questa roba che mi esce sull’iPad? Vieni un attimo” è la sua frase più ricorrente e per capire che cosa intenda a volte ci vuole del tempo. Con lei ho imparato a comprendere il dialetto bergamasco, che parla soprattutto nei momenti in cui si arrabbia.

La maggior parte dei nonni riscontra anche qualche problema di udito, come la mia, ma guai se le si dice di andare da Amplifon perché non ne vuole sapere. A volte bisogna ripetere quello che si dice e se va bene la seconda volta lo capisce, altrimenti si ripete una terza, una quarta o una quinta finché il concetto viene appreso. Infatti una sua frase tipica è “Cosa hai detto?” oppure “Cosa sta dicendo?” e nella fase di rassegnazione subentra anche il classico “Va be non ho capito”.

Forse non ci accorgiamo mai del tutto di quanto siano indispensabili per noi queste persone perché tendiamo a darle sempre per scontate, ma se e quando li perdiamo ci rendiamo davvero conto di quanto siano importanti.

Bisogna goderseli finché si può e cercare di capire il loro valore anche prima di perderli. Spesso ci lamentiamo anche di loro perché a volte risultano pesanti, ma dobbiamo capire innanzitutto la loro età e che è anche giusto che ci possano rompere le scatole ogni tanto.

Per me i miei nonni materni sono stati e sono come dei secondi genitori, mi hanno insegnato molto e viziato tanto. Quando ero piccola ogni mattina mi svegliavo con una brioche fresca, appena comprata da mio nonno, riempita di zucchero a velo e servita su un piattino da mia nonna. Per non parlare di tutte le volte in cui esclamavo “Voglio quello!” e circa due secondi dopo lo avevo. I vizi ovviamente sono durati negli anni e ancora oggi la mia nonna cerca di accontentarmi sempre.

Tante volte poi sono stata coperta da mia mamma e mio papà quando combinavo qualche disastro che era meglio non sapessero e altrettante volte sono stata aiutata e sostenuta in momenti di difficoltà. In più occasioni hanno svolto il ruolo di veri e propri avvocati difensori, anche della cause perse.

I nonni sono molto meno critici e tendono sempre a vedere le cose positive piuttosto che le cose negative ed ad accentuare i nostri punti di forza invece che quelli di debolezza.

Quanta pazienza che hanno con noi; anche quando siamo scontrosi, nervosi ed arrabbiati ci vengono incontro e hanno una bella parola ed un buon consiglio. Per loro siamo uno dei regali più belli, se non il più bello, che la vita potesse donargli, ma lo stesso vale per noi. Non oso immaginare come sarebbe stata la mia vita senza di loro, sicuramente molto più vuota.

Sono persone uniche, amorevoli ed insostituibili e si preoccupano per noi più di chiunque altro.

Essi profumano di vita vissuta e non c’è niente di più rassicurante della voce di un nonno.

Sono babysitter, maestri, cuochi, taxisti, compagni di gioco e anche psicologi, ma sono soprattutto i nostri fan numero uno.

Sono un dono che non tutti ricevono e sono molto preziosi; senza di loro non sarebbe vita.