E se alla fine Gomez restasse all’Atalanta?

Tutti lo vogliono, dagli arabi a Milan e Inter, dal Torino al Napoli, alla Roma. E se alla fine, invece, il Papu Gomez restasse a Bergamo?

La soluzione di quello che sembra un romanzo giallo (che i tifosi non avrebbero mai pensato di leggere) non è ancora scritta e potrebbero esserci ancora colpi di scena. Come, non è escluso, quello della permanenza a Bergamo.

Che cosa lo fa pensare o che cosa può essere cambiato nella sosta natalizia? Sicuramente tra le parti c’è stato un riavvicinamento, dopo la doppia mancata convocazione per le partite con Roma e Bologna, per cui Gomez sembrava proprio finito sul mercato, fuori dal ‘progetto’ di Gian Piero Gasperini (e la società aveva condiviso la non convocazione, con un comunicato alla vigilia della partita con la Roma). Società e procuratore, Giuseppe Riso, si sono incontrati e l’Atalanta ha ribadito il suo punto di vista.

Per la verità le condizioni di mercato non sono favorevolissime a una cessione: l’Atalanta chiede almeno 10 milioni e non sembra disposta a fare sconti, tantomeno a un club eventuale concorrente come quelli che in Serie A sarebbero interessati al capitano della Dea. Che tra l’altro ha un ingaggio (in scadenza nel 2022) di 3 milioni a stagione e non tutti sarebbero disposti ad accollarselo.

E tra le ‘pretendenti’ al numero 10 dell’Atalanta non sembra esserci un club disposto a chiudere la trattativa in fretta, semmai dovesse spuntare. Il Milan, ad esempio, si è già tirato fuori dalla corsa con le dichiarazioni di Paolo Maldini e la stessa Inter non è detto che rimpiazzi l’uscita di Christian Eriksen proprio con il Papu.

Resterebbero le sirene arabe e la proposta da favola da sei milioni a stagione. Anche se la realtà dice che Gomez preferirebbe non allontanarsi da Bergamo, dove la sua famiglia vorrebbe continuare a vivere. Sarebbe comodo, eventualmente, più a Milano che altrove. Altrimenti, se la rottura dovesse essere ricomposta, invece che l’inno bianconero, il Papu potrebbe cantare ‘Atalanta, storia di un grande amore’…