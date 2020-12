Creativa Video, il partner delle aziende per la produzione di video

Quante volte sentiamo dire che un’immagine vale più di cento parole? Non è mai stato così vero come al giorno d’oggi.

Il video, ancor più delle immagini, è quello strumento efficace che fa arrivare messaggi chiari e immediati a chi li guarda, tenendo costantemente viva l’attenzione dell’utente e suscitando in lui curiosità e interesse verso un’attività commerciale. Bastano pochi secondi di grande impatto per raccontare un’azienda, la sua missione e la sua corporate identity attraverso immagini video, valorizzandone i punti di forza.

Creativa Video è uno studio di produzione e post-produzione bergamasco, con sede a Lallio, che da oltre 20 anni è specializzato nella produzione di audiovisivi che consentono di migliorare la pubblicità delle aziende. Dispone anche di tecnologie avanzate e innovative in grado di realizzare video in 4K, ossia quei video in alta definizione la cui qualità dell’immagine permette, a chi osserva, di vivere un’esperienza unica.

Quali servizi offre Creativa Video?

Lo studio bergamasco realizza video promozionali per aziende, eventi e fiere, video didattici, video istituzionali, video per cataloghi, ma anche spot televisivi e radiofonici, televendite e duplicazioni di video da analogici a digitali. Inoltre, è specializzato nei montaggi video e nella realizzazione di riprese aeree con droni, sempre più ricorrenti negli spot pubblicitari in quanto consentono di esaltare le caratteristiche specifiche di alberghi, edifici, hotel e villaggi turistici, impianti sportivi, ma anche di cantieri e industrie.

Nello specifico, Creativa Video realizza e vende le seguenti tipologie di servizi.

– Servizi aziendali. Lo studio di produzione dispone di strumentazioni necessarie alla realizzazione di video professionali e di alta qualità a costi contenuti. Possono essere impiegate diverse tecnologie per la realizzazione video aziendali ed esistono molte tecniche per realizzarne uno, ma alla base di ogni video c’è la sua capacità di far comprendere e spiegare in modo semplice concetti complessi e, inoltre, sono facilmente condivisibili sui canali social e YouTube.

– Servizi pubblicitari. Si tratta della produzione videoclip musicali, spot televisivi, video social, video per e-mail, video di prodotto e video virali volti alla promozione di un prodotto o servizio commerciale con risultati oltre le aspettative.

– Servizi su misura. Creativa Video realizza lavori personalizzati che si differenziano da tutti gli altri per creatività e contenuti in grado di stupire il pubblico. È, quindi, possibile richiedere video di auguri, booktrailer, video per e-commerce, video di sensibilizzazione o video di tipo farmaceutico o turistico.

– Tecniche. Tra quelle impiegate dallo studio di produzione ci sono le riprese di interni ed esterni, le riprese con droni, le videointerviste, servizi di post-produzione, realizzazione di grafica tridimensionale e video infografica.

Creativa Video offre anche servizi di noleggio sia della sua attrezzatura fotografica e audiovisiva, con la possibilità di avere uno o più cameraman, sia delle due sale di montaggio direttamente presso la sede di Via Licini Cacciaguerra 7/A, a Lallio (BG).

Vuoi anche tu realizzare video emozionali aziendali, raggiungendo specifici obiettivi ed esigenze, sia in termini di risultato che di prezzo? Lo staff di Creativa Video è disponibile per ulteriori informazioni sui servizi all’indirizzo e-mail info@creativavideo.it.