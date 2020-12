Comune parte offesa nell’inchiesta Covid, Belotti: “Sciacallaggio politico”

“Allo sciacallaggio politico del Pd e del sindaco Gori non c’è mai fine – dichiara il deputato leghista Daniele Belotti -: la decisione della giunta di costituire il Comune di Bergamo come “persona offesa” nell’inchiesta condotta dalla Procura di Bergamo che ha visto il Comitato Noi denunceremo citare per risarcimento danni la presidenza del Consiglio, il ministero della Salute e la Regione Lombardia, è un’autentica presa in giro verso i familiari delle vittime”.

“Il sindaco Gori – spiega Belotti – dopo aver invitato tutti i bergamaschi tre giorni dopo il primo decreto della Regione con le limitazioni a bar, musei, impianti sportivi ecc, insieme a Beppe Sala e a tutto il Pd, ad uscire, ad andare al ristorante e nei musei, offrendo pure il biglietto dell’autobus, dopo aver insistito pure il 5 marzo, ad epidemia ormai dilagante, nell’invito a visitare i musei, dopo aver umiliato ed offeso i medici ospedalieri dichiarando che “i pazienti sono lasciati morire”, ora si proclama immacolato costituendosi addirittura persona offesa”.

Continua Belotti: “Gori, piuttosto, farebbe meglio a chiarire bene, perchè le versioni fornite finora sono molto lacunose, se è intervenuto a Roma per fermare la zona rossa in bassa Val Seriana, magari sollecitato da qualche azienda di Nembro che aveva finanziato la sua campagna elettorale alle regionali e quella di una deputata del Pd. O forse questa ignobile autobeatificazione del sindaco servirà per fare ancora qualche lancio promozionale al suo libro?”

“L’inchiesta – conclude il deputato leghista – faccia il suo iter e nel rispetto delle vittime dell’epidemia si attenda il risultato dei procedimenti in corso senza ulteriori strumentalizzazioni”.