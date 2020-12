Calderoli: “Io malato oncologico, immunodepresso aspetto il vaccino, De Luca invece…”

“Io credo nel vaccino anti Covid e credo che sia la soluzione alla tragedia che viviamo da un anno”. Inizia così un post del senatore leghista bergamasco Roberto Calderoli, che poi prosegue: “Sono un malato oncologico, sono immunodepresso, sono medico ospedaliero ancorché in aspettativa, sono vicepresidente vicario del Senato, e aspetto diligentemente quando arriverà il mio turno per essere vaccinato, senza saltare alcuna fila”.

Poi però “vedo De Luca invece, che in base a non so quale norma, ha potuto vaccinarsi subito, nelle primissime ore, senza fare alcuna coda, precedendo sanitari, anziani e malati. Che dire? Credo che ci voglia un bel coraggio dopo questo gesto, soprattutto quando ti guardi al mattino allo specchio…”.

