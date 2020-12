Bergamo, paura in funicolare: cade un pantografo e la cabina si blocca

Mattinata burrascosa e ghiacciata in città e provincia. La copiosa neve di lunedì 28 dicembre ha creato non pochi disagi: tra incidenti e strade paralizzate in Bergamasca.

Anche nel centro storico di Bergamo, in Città alta i problemi non sono mancati: nonostante la bellezza delle Mura e delle vie innevate, la grande nevicata che solo in mattinata ha superato i 20 centimetri, ha comportato un guasto alla funicolare.

Attimi di paura per i circa dieci passeggeri nella cabina della funicolare verso le 11 di lunedì mattina. Il viaggio, infatti, si è dovuto bruscamente interrompere per alcuni minuti a causa della caduta di un pantografo, come ci racconta un lettore, confermato dall’azienda dei trasporti Atb.

La cabina si è dovuta arrestare ed è stato necessario il trasbordo dei passeggeri alla funicolare parallela. Nessun ferito, solo tanto spavento per il rumore e per lo stop improvviso e gelato.

Attualmente rimane in funzione solo una delle due linee della funicolare di città alta, mentre è completamente bloccata la funicolare verso San Vigilio, in attesa che vengano aggiustati i guasti.