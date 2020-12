Annus horribilis per Ubi Banca; 2020: cosa è cambiato nell’economia bergamasca

Il Covid 19 ha sicuramente segnato l’economia mondiale e quella bergamasca, in particolare, visto che la nostra provincia è stata la seconda area più colpita dopo Wuah, in Cina dove è partito il focolaio. È stato un anno nero per moltissimi settori, dal turismo alla ristorazione, alla cultura.

L’epidemia ha colpito pesantemente anche l’industria “pesante” che ha saputo recuperare in parte in alcuni momenti di calma sul fronte Covid. C’è chi si è dovuto inventare un nuovo tessuto e chi ha riconvertito la propria produzione, in particolare nel settore delle mascherine e dei camici. Certo il 2020 resterà nella memoria bergamasca come l’annus horribilis per l’Opa lanciata a sorpresa da Intesa Sanpaolo nei confronti di Ubi Banca. Bergamo ha perso la sua banca di riferimento, un colosso nazionale che aveva le radici nella Banca Popolare di Bergamo.

Il 2020 è stato anche l’anno della nomina a presidente di Giovanni Sanga all’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio e di Carlo Mazzoleni alla guida della Camera di Commercio di Bergamo.

LA SCALATA A UBI BANCA

Il vero capodanno per il settore bancario inizia il 17 febbraio 2020, mentre Victor Massiah, ceo di Ubi Banca è a Londra per presentare agli investitori il nuovo piano di investimenti Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, lancia un’Opa su Ubi Banca. È un vero colpo a sorpresa. Ma che dimostra come il risiko bancario sia solamente all’inizio e come sia sempre più necessario avere banche solide, capitalizzate, digitalizzare e con una buona rete.

Andiamo con ordine e ripercorriamo le tappe.

Agli azionisti che decideranno di aderire all’offerta, riceveranno 17 azioni di Intesa ogni 10 azioni di Ubi possedute. Il valore delle azioni a cui si fa riferimento è quello della chiusura del 14 febbraio, il giorno prima che l’Opa partisse.

Passano solamente tre giorni dall’inizio dell’Opa, il 20 febbraio, quando gli azionisti del Patto Car si schierando con decisione dalla parte dell’ad di Ubi, Viktor Massiah. Si deve ricordare che il Car raccoglie i più grandi imprenditori bergamaschi e rappresenta oltre il 18% di Ubi.

L’offerta di Intesa-Unipol è ostile, non concordata, non coerente coi valori impliciti di Ubi e dunque inaccettabile Così commentano i vari Bosatelli, Bombassei, Pilenga, Radici, Andreoletti e Beretta. Che alla fine di luglio passeranno all’incasso: “È il mercato bellezza!”.

Insomma, all’inizio non sembra che le condizioni siano delle più favorevoli. Scoppia anche il caso Covid: essere banca del territorio, vicino alle famiglie e alle aziende dovrebbe avvantaggiare Ubi Banca. Intesa non si fa trovare in contropiede e rilancia l’offerta proponendo l’apertura di nuove filiali strategiche, dotate di larga autonomia e risorse. E una pioggia di denari “Piano Rinascimento”.

Intanto Messina deposita ufficialmente il prospetto informativo dell’Opa alla Consob, è il 6 Marzo. Bper delibera l’aumento di capitale per l’acquisto delle filiali Ubi, è il 22 aprile. Lo stesso fa il cda di Intesa il 27 aprile. Informata la Consob, si aspetta il responso dell’Antitrust per evitare di violare la concorrenza, di Ivass per il mercato assicurativo e della BCE per il mercato bancario in generale.

Una ad una arrivano le risposte positive che unite sono un vero via libera. Sì all’Opa da BCE, Consob e Ivass. Per l’Antitrust, invece, l’offerta pubblica di acquisto a quelle condizioni rappresenta un pericolo per la concorrenza, che potrebbe essere violata. Così Intesa risponde all’Antitrust: aumenta le dimensioni del portafoglio di filiali di Ubi Banca che cederà a Bper. L’accordo rinegoziato prevede che alla banca emiliana passino 532 sportelli di Ubi (rispetto ai 400/500 inizialmente previsti). Con un altro pacchetto di danari: 29 miliardi di depositi, 31 miliardi di raccolta indiretta e 26 miliardi di crediti netti. A questo punto anche l’Antitrust dà il proprio via libera.

Intesa in accordo con Borsa Italiana lancia l’offerta che entra nel vivo: durerà tre settimane e terminerà il 28 Luglio. Il primo giorno dell’offerta, Intesa raccoglie lo 0,17% di capitale di Ubi. Per qualche giorno l’offerta sembra fermarsi a mezz’aria. Intesa a questo punto rilancia e mette sul piatto dell’operazione altri 652 milioni di euro in contanti. Oltre allo scambio di azioni si aggiunge un corrispettivo cash di 57 centesimi con un premio che sale al 44,7% rispetto al prezzo dell’azione Ubi registrato il 14 febbraio 2020.

I soci granitici di Ubi poco alla volta cedono. Prima le Fondazioni di Cassa e risparmio di Brescia e di Banco del Monte di Lombardia, infine aderisce anche il Patto dei Mille. Il 27 luglio arriva il sì del fondo Silchester (8%). Le adesioni volano e si raggiunge così il 71%. Anche il Patto Car si arrende.

Ubi esce di scena. Con una capitalizzazione di mercato di 29,8 miliardi di euro, Intesa è la quinta banca europea ora aggiungendo ai suoi asset anche il patrimonio di Ubi il gruppo diventa il quarto in Europa.

COVID 19, LE IMPRESE CHE SI SONO REINVENTATE

È marzo, in piena pandemia Covid, scatta l’emergenza mascherine. Le imprese bergamasche decidono di investire e riconvertire in tutto o in parte la loro produzione. Radici Group inizia a produrre un tessuto adatto, il Gruppo Martinelli Ginetto crea un tessuto contro batteri e virus adatto per la casa.

LE AZIENDE DELLE MASCHERINE

TENARIS E SIAD, IN TANDEM PER LE BOMBOLE DI OSSIGENO

IL COVID, IL LAVORO E LE IMPRESE: QUALE FUTURO?

LE AZIENDE BERGAMASCHE CHE NON HANNO SMESSO DI CRESCERE

GLI IMPRENDITORI SCOMPARSI