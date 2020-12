Loro, i bravissimi del Centro Meteo Lombardo , l’avevano detto chiaro e tondo da giorni: nevicherà nella notte tra domenica e lunedì. E così è stato. Ora Gabriele Galastro ci spiega cosa succederà da lunedì mattina in poi.

ANALISI GENERALE

Un’imponente discesa di aria artica-marittima interesserà tutta l’Europa centro-occidentale. La Lombardia si troverà sul bordo meridionale di questa saccatura, dove si attiveranno correnti umide e meridionali che nella giornata di lunedì favoriscono nevicate fino in pianura. Tra martedì e giovedì tempo più stabile sulla pianura mentre sui rilievi saranno possibili deboli precipitazioni, tempo freddo.

Lunedì 28 dicembre 2020

Tempo Previsto: Nel primo mattino sui rilievi e pianura centro-occidentale nevicate deboli/moderate a tratti intense tra Brianza, Bergamasco, Lodigiano e Pavese orientale in estensione entro la tarda mattinata anche su Bresciano, Cremonese e Mantovano centro-occidentale mentre andranno ad attenuarsi gradualmente sui settori centro-occidentali. Nel pomeriggio sui rilievi cielo nuvoloso con possibili deboli nevicate, sulla pianura occidentale possibili schiarite anche ampie in estensione al resto della regione in serata.

Temperature: Minime comprese tra -2°C e 2°C, massime comprese tra tra 1°C e 3°C.

Martedì 29 dicembre 2020

Tempo Previsto: Nella notte cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Tra la mattinata, il pomeriggio e la sera cielo nuvoloso o coperto su tutta la regione con possibili deboli/moderate nevicate sui rilievi e sulla Pedemontana centro-occidentale, nei restanti settori tempo prevalentemente asciutto.

Temperature: Minime comprese tra -5°C e 0°C, massime comprese tra tra 2°C e 4°C

Mercoledì 30 dicembre 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o coperto. Possibili deboli precipitazioni sui rilievi, sulla pianura tempo asciutto.

Temperature: Minime comprese tra -3°C e 0°C, massime comprese tra tra 2°C e 4°C.