C’è anche Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo, tra i primi vaccinati contro il Covid all’ospedale Niguarda di Milano nella tarda mattinata di domenica 27 dicembre.

Con lui anche Giuliano Rizzardini, direttore Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano, Adele Gelfo, operatrice socio sanitaria Ospedale Niguarda, Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas, e Grazia Fresta, operatrice dei servizi Ospedale Niguarda.

Il professor Garattini un paio di settimane fa in un’intervista a Bergamonews, aveva confidato che avrebbe fatto subito il vaccino: “Per l’Italia – disse – è importante il giudizio dell’Ema, l’ente regolatore che approva i farmaci per l’Europa. Fin quando Ema non approverà il vaccino, non possiamo averlo a disposizione. Un giudizio sarà emesso entro il 29 dicembre. Se Ema lo approverà, non avrò alcuna difficoltà a farlo”.