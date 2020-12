Vaccino Covid arrivato all’ospedale di Alzano, simbolo della lotta alla pandemia

Le prime dosi del vaccino anti-Covid sono arrivate nella tarda mattinata di domenica 27 dicembre nella Bergamasca.

Dopo una breve cerimonia ufficiale svolta alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana e dell’assessore al Welfare Giulio Gallera all’esterno dell’ospedale Niguarda di Milano, dove sono giunte tutte le fiale destinate alla Lombardia, le auto di Areu sono partite alla volta degli ospedali dei capoluoghi di provincia.

Ma, oltre al Papa Giovanni XXIII, il vaccino nella nostra provincia è arrivato anche all’ospedale di Alzano Lombardo, unico extra capoluogo insieme a quello di Codogno in questa prima fase, in quanto considerati simbolo della lotta alla pandemia.

Ecco il momento dell’arrivo del vaccino all’ospedale Fenaroli Pesenti, con l’automedica scortata dai carabinieri:

Al via regionale odierno alle vaccinazioni, avvenuto presso l’Ospedale Niguarda, hanno fatto seguito le prime somministrazioni “simbolo” a medici e infermieri. Tra gli altri vaccinati oggi Grazia Fresta, in rappresentanza degli Operatori dei servizi dell’Ospedale di Niguarda, Adele Gelfo, in rappresentanza degli Operatori sociosanitari del Niguarda, Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici di Milano e Pasqualino D’Aloia, presidente dell’Ordine degli infermieri di Milano. E inoltre, il dottor Fiorenzo Corti, in rappresentanza dei Medici di medicina generale, Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’ e il dottor Fabrizio Pregliasco, presidente dell’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).