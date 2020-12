“Nonna raccontami una ricetta”: l’iniziativa social che unisce giovani e anziani

L’onlus bergamasca Arca di Leonardo, attiva nel supporto a bambini ed anziani in difficoltà e vittime di situazioni di disagio sociale che opera da anni con successo in tutta la provincia, non poteva farsi sfuggire le feste natalizie e di fine anno per coinvolgere nonni e ragazzi, che rappresentano il proprio ambito di intervento secondo la Mission che anima i tanti volontari presenti nell’Associazione, per promuovere una simpatica iniziativa.

Dal titolo “Nonna raccontami una ricetta”, i fantasiosi e creativi membri dell’Arca hanno voluto lanciare una proposta decisamente intergenerazionale. Hanno infatti deciso di aprire un gruppo facebook all’interno della loro pagina in cui ogni anziano interessato, magari gentilmente guidato dalla sapiente mano di un proprio figlio o nipote, può postare una antica ricetta tramandata magari da generazioni nascosta in un vecchio ricettario eredità famigliare, che il giovane dovrà realizzare a sua volta e postare con tante belle foto.

Questo l’indirizzo del gruppo: https://www.facebook.com/groups/1727572840742287

Un modo intelligente e simpatico per far interagire giovani ed anziani su un tema, quello culinario, che sembra estremamente di moda al giorno d’oggi, senza alcuna distinzione di età.

Si tratta inoltre di recuperare numerose ricette della nostra terra e favorire il passaggio di un patrimonio narrativo gastronomico tra generazioni, evitando che questa ricchezza culinaria possa andare persa.

Ovviamente tutti sono invitati a partecipare perché “gli anziani raccontano, i giovani tramandano”.