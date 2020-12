Arriva davvero la neve? Sabato un pre-avviso del Centro Meteo Lombardo ha detto di sì, in tutta la regione, con particolare attenzione ad alcune aree tra cui la provincia di Bergamo. Vediamo adesso cosa specifica il bollettino curato da Andrea Bosoni.

ANALISI GENERALE

Il passaggio di una saccatura al cui seguito sta affluendo aria di origine polare marittima ha generato un moderato peggioramento su gran parte della Lombardia nella giornata di Natale. In seguito breve fase di tregua per l’allontanarsi le minimo depressionario sul medio Tirreno che favorirà una breve rimonta anticiclonica sulla nostra regione; da domenica pomeriggio assisteremo agli effetti di un nuovo peggioramento pilotato da una vasta area depressionaria in discesa dalla Groenlandia colma dia ria fredda di origine artica con perno tra le isole Britanniche e la Francia e che interesserà la nostra regione fino a lunedì, con neve anche a quote di pianura.

Domenica 27 dicembre 2020

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno ovunque con foschie o banchi di nebbia durante la notte e prime ore del mattino sui settori di media e bassa pianura, estese gelate nel corso della notte e primo mattino; dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori sud-occidentali in estensione entro sera a tutta la regione.

Dalla tarda serata possibili deboli nevicate sugli estremi settori meridionali del pavese, Oltrepò e sui settori Alpini, Prealpini e Valtellina.

Temperature: Minime in diminuzione con valori tra -4°C e 0°C, massime in diminuzione con valori tra 4°C e 7°C.

Lunedì 28 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, parziali schiarite a partire dal tardo pomeriggio dai settori occidentali. Precipitazioni per lo più deboli nevose fino in pianura nella notte più probabili e diffuse sui settori centro/occidentali di pianura, Valtellina, Alpi e Prealpi, in estensione al resto della regione dove potranno anche assumere carattere moderato nel corso della mattina su Bergamasco, Lecchese orientale, Cremasco, Lodigiano mentre andranno attenuandosi sui settori occidentali; possibile una iniziale esclusione dalle nevicate negli estremi settori orientali di pianura del Mantovano e basso cremonese, basso Garda.

Temperature: Minime in lieve rialzo tra -1°C e 2°C, massime in diminuzione tra 1°C e 3°C

Martedì 29 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per nubi basse più probabili nelle prima parte della giornata, parziali schiarite sui settori occidentali nel corso del pomeriggio, in serata nuovamente nuvoloso o molto nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime stazionarie o in diminuzione nelle zone innevate, massime stazionarie.