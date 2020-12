Cenerentola, lo show di Maurizio Battista o Pompei? La tv del 27 dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 27 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Cenerentola”. Ella è una bambina felice, ma la sua serenità è turbata dalla morte prematura della madre; il padre sposerà in seconde nozze una donna dispotica e ambiziosa, Lady Tremaine, con due figlie frivole da accasare. Sola e vessata, dopo la perdita del padre, Ella è costretta a pulire la casa e ad abitarne l’ala polverosa. Un giorno incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora al servizio del re. Emozionata da quell’incontro, decide di partecipare al ballo a palazzo e alla festa scoprirà che Kit è…

Su Italia1 alle 21.20 andrà in scena “Maurizio Battista – 30 anni e non li dimostra”. Il comico e cabarettista con l’occasione di ripercorrere i suoi trent’anni di carriera, rivive l’Italia degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode. Musica, giochi, tecnologie, rapporti personali e mille altre situazioni della nostra vita, hanno subito dei cambiamenti epocali. Maurizio con la sua arguzia cercherà di capire se la nostra società si sia involuta o evoluta, per farci divertire con questo spaccato dell’Italia a specchio nella sua vita personale anch’essa decisamente cambiata di pari passo con i tempi.

Uno spettacolo in cui i suoi ricordi personali si fondono con quelli di tutti, evocando situazioni ed esperienze che ci hanno portato ad oggi.

Come nella migliore tradizione italiana, il comico guarda le cose dal proprio angolo particolare, grazie alla capacità di cogliere il lato buffo delle cose e alla propria spiccata autoironia, confeziona uno spettacolo allegro, talvolta amaro, ma sempre molto divertente.

RaiDue alle 21.20 proporrà il documentario “Pompei – Ultima scoperta”. Rai Documentari invita il grande pubblico a scoprire il sito archeologico più importante d’Europa con un documentario che ricostruisce, grazie ad una dettagliata fiction, le circostanze e gli ultimi momenti di vita delle vittime ritrovate durante i recentissimi scavi. Immagini esclusive che restituiscono, in soggettiva, gli eventi delle ultime ore di Pompei.

Su RaiTre alle 21.35 ci sarà “Ricomincio da Raitre”. Un nuovo progetto sviluppato per rispondere alla difficile situazione che sta attraversando lo spettacolo dal vivo in Italia a causa dell’attuale pandemia. Una selezione degli spettacoli sospesi tra Marzo e Giugno, e quelli “mai nati” tra Novembre e il prossimo Gennaio, raccontati di volta in volta da Stefano Massini e Andrea Delogu che trasporteranno lo spettatore dalla platea di casa al palcoscenico – non solo attraverso la presentazione sul palco di un estratto dello spettacolo o attraverso le immagini registrate della versione integrale – ma anche con interviste, racconti, curiosità. Si conosceranno gli interpreti più da vicino, si sbircerà dietro le quinte delle loro produzioni, ripercorrendo le tappe della gestazione delle opere, le storie e gli aneddoti correlati.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Potere assoluto”; su Canale5 alle 21.20 “Quasi amici”; su La7 alle 20.35 “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata”; su Rai4 alle 21.20 “Il Ragazzo Invisibile Seconda Generazione”; su La5 alle 21.20 “Una mamma per amica: di nuovo insieme”; su Iris alle 21.10 “Oliver Twist”; s

Su Rai5 alle 21 verrà proposto il documentario “Earth – La natura del nostro pianeta”. Il nostro pianeta è unico, una perfetta combinazione di aria, terra e acqua. Questi elementi hanno creato un’incredibile diversità di vita, nei mari, nei continenti e nell’atmosfera.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.20 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio stampa Mediaset