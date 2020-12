Speciale di Affari tuoi, Il ciclone o il musical di Pinocchio? La tv del 26 dicembre

Per la prima serata in tv, sabato 26 dicembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda il primo di sette speciali di “Affari tuoi”. Il “pacchista” sarà una e a guardia dei pacchi ci saranno 10 personaggi Vip. I pacchi conterranno soldi ma anche sorprese come l’ingresso di un ospite Vip che si esibirà per esaudire un desiderio di uno dei futuri sposi. Conduce Carlo Conti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Natale alle Hawaii”; su RaiTre alle 20.30 “Ballerina”; su Rete4 alle 21.30 “The terminal”; su Canale5 alle 21.40 “Harry Potter e i doni della morte. Parte II”; su Italia 1 alle 21.40 “Il ciclone”; e su La7 alle 21.15 “Il matrimonio che vorrei”.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “Kingsman Secret Service”; su Iris alle 21.10 “Die hard – Duri a morire” e su Italia2 alle 21.15 “Il villaggio dei dannati”.

Su Rai5 alle 20.55 andrà in scena “Pinocchio – Il grande musical”. Saverio Marconi dirige una versione del capolavoro di Collodi musicata dai Pooh: un musical spettacolare dedicato ad uno dei simboli più noti dell’italianità, Pinocchio.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su La5 alle 21.10 la replica di “Verissimo” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai